Thủ tướng: Chiến sĩ công an luôn coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất

Sáng 16/8, tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, Thủ tướng đánh giá lực lượng Công an Nhân dân ra đời từ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và được xây dựng, tôi luyện, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đối mới, hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Gần đây, lực lượng công an đã quyết liệt thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch COVID-19. Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, lực lượng công an đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, góp phần cùng cả nước vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ công an cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, “Chỉ biết còn Đảng là còn mình”, luôn coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng công an đã có những đóng góp công lao, hy sinh xương máu to lớn, với hơn 14.000 liệt sĩ, hơn 5.000 thương binh, bệnh binh và hàng chục ngàn người có công với cách mạng.

“Trong buổi lễ trang trọng này, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin bày tỏ sự tri ân, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh lớn lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”, Thủ tướng bày tỏ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng Công an Nhân dân cần tiếp tục quán triệt quan điểm "Lấy dân làm gốc", “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, gắn bó máu thịt với Nhân dân như lời Bác Hồ đã từng căn dặn: "Công an của ta là công an của Nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc","kính trọng, lễ phép với Nhân dân".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Công an. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Lực lượng Công an trong thời gian tới cần đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, thân thiết với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong những lúc gian nguy.

Lực lượng Công an Nhân dân phải kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện cửa quyền, quan liêu, tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân trong giải quyết công việc; đa dạng hóa các hình thức và tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, vì vậy, lực lượng công an phải coi vận động quần chúng là biện pháp chiến lược, cơ bản, làm nền tảng cho các biện pháp công tác công an, làm cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự là của toàn dân, phát huy cao độ ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.