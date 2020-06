Sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp Phục Cốt Linh có tốt không?

Hình ảnh sản phẩm Phục Cốt Linh

Phục Cốt Linh là sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp, giúp hỗ trợ bổ thận, mạnh gân cốt, hạn chế đau nhức khớp xương do phong thấp và thoái hóa khớp. Sản phẩm được sản xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên vô cùng an toàn và hiệu quả cao.

Phục Cốt Linh là tâm huyết của TS. BS Đỗ Linh Quyên - Nguyên Trưởng khoa khám bệnh bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cùng sự cố vấn của TS Nguyễn Hữu Thiện - chuyên gia nhà máy Bách Thảo Dược. Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

Nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm

Sản phẩm bảo vệ sức khỏe Phục Cốt Linh được sản xuất bởi Công ty TNHH Bách Thảo Dược tại Lô Q-6, Khu Công nghiệp Tràng Duệ, Khu kinh tế Đình Vũ, xã An Hoà, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng. Sản phẩm đang được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Nam Dược An Nhiên.

Lễ chuyển giao Chiết Xuất Saponin trong Phục Cốt Linh hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp

Thành phần chính của sản phẩm

Phục Cốt Linh được bào chế từ nhiều loại thảo dược thiên nhiên có tác dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp như bột đỗ trọng, bột phòng phong, bột tang ký sinh, bột khương hoạt, cam thảo, ngưu tất, xích đồng, đương quy,...

Calci Hydroapatite Nano có tính tương thích sinh học cao với các tế bào mô, có tính dẫn xương tốt, tạo liên kết trực tiếp với xương non có khả năng hấp thụ 90% vào thành ruột và thấm sâu vào trong cơ thể, không gây lắng đọng tại thành ruột.

Chiết Xuất Saponin từ thảo dược có tác dụng hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh về cơ - xương - khớp, giúp tăng cường sức khỏe của xương, ngoài ra còn ngăn ngừa cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa ung thư, chống oxy hoá và kích thích hệ miễn dịch.

Công dụng nổi bật của sản phẩm

Sản phẩm mang lại nhiều tác dụng ưu việt như : Bổ trợ, phục hồi và tái tạo các mô cơ sụn khớp; Kháng viêm, tăng cường hệ miễn dịch giúp khớp luôn hoạt động trơn tru, linh hoạt; Hỗ trợ các trường hợp gai cột sống, thoái hóa và thoát vị đĩa đệm; Hỗ trợ giảm đau thần kinh tọa, đau vai gáy, tê buồn chân tay, chèn ép dây thần kinh do thoái hóa cột sống; Bổ sung hàm lượng canxi cần thiết giúp xương chắc khỏe; Bổ thận và tăng cường sinh lý.

Đối tượng sử dụng

Sản phẩm Phục Cốt Linh phù hợp với nhiều độ tuổi, nhiều đối tượng, đặc biệt là người di chuyển khó khăn; đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh tọa, muốn phòng bệnh thoái hóa khớp.

Người có biểu hiện như bị chứng gai cột sống, đau lưng, đau mỏi gối, tê bì chân tay; đang gặp các vấn đề về xương khớp; mệt mỏi, mất ngủ… cũng nên sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm được bào chế dưới dạng viên hoàn, dễ dàng sử dụng. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 15 viên (khoảng 3g viên hoàn). Mỗi đợt sử dụng tối thiểu 6-8 tuần, cần sử dụng sản phẩm liên tục trong vòng 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Địa chỉ mua sản phẩm

Hiện nay, sản phẩm được phân phối tại website chính thức của nhà sản xuất tại địa chỉ: https://phuccotlinh.com/. Khách hàng nên mua sản phẩm tại đây để được tư vấn, hưởng ưu đãi nhiều nhất và tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng tràn lan trên mạng.

Việc đặt mua hàng tại trang web chính thức của nhà sản xuất giúp bạn mua được hàng chính hãng với giá ưu đãi không cần qua trung gian. Sản phẩm hiện đang được bán với mức giá niêm yết 850.000 đồng.

Sản phẩm Phục Cốt Linh có đảm bảo không?

Hiện tại, sản phẩm Phục Cốt Linh đang được người tiêu dùng đón nhận và phản hồi rất tốt. Khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng.

Sản phẩm bảo vệ sức khỏe Phục Cốt Linh là sản phẩm an toàn, hiệu quả, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc và có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên đã được kiểm định chất lượng an toàn, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn GMP. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được nhiều nghệ sĩ, diễn viên như NSND Hoàng Dũng, nghệ sĩ Kim Xuyến tin dùng.

Phục Cốt Linh giúp NSND Hoàng Dũng luôn hoàn thành tốt công việc

Phục Cốt Linh là lựa chọn hàng đầu của nghệ sĩ Kim Xuyến

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.