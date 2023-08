Bé trai 2 tuổi tử vong khi uống sữa: Có dấu hiệu bị bạo hành

Sau khi nhận được tin báo của người dân về cái chết bất thường của bé Ổi (2 tuổi, do chưa làm giấy khai sinh nên chưa đặt tên), Công an xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp (Bình Phước) đến ghi nhận vụ việc.

Qua kiểm tra, công an xã phát hiện thi thể bé trai có dấu hiệu bị tác động ngoại lực nên đã báo cáo công an huyện. Công an huyện Bù Đốp cũng đã trình báo vụ việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Bù Đốp đã khám nghiệm tử thi nạn nhân, đồng thời mời Nguyễn Thanh Tuấn lên làm việc.

Bé Ổi được cấp cứu tại phòng khám nhưng không qua khỏi. (Ảnh: CA)

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị tác động ngoại lực ở vùng đầu và bụng. Riêng Tuấn khai nhận sau khi cho uống sữa có đánh bé vì nghịch ngợm.

Trước đó, VOV đưa tin, ngày 21/8, Nguyễn Thanh Tuấn ở nhà trông bé Ổi (con riêng của chị Trần Thị Thu X), tại căn nhà riêng ở ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.

Đến tối cùng ngày, chị X thấy Tuấn bế bé Ổi chạy lên chỗ làm (cách nhà 100m) và nói con bị "ọc sữa” nên mọi người cùng nhau sơ cứu cho cháu bé.

Thấy con tím tái nên Tuấn và vợ hờ đưa đi cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong tại phòng khám. Trước cái chết bất thường của bé Ổi, người dân đã trình báo công an.