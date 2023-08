Bé 3 tháng tuổi tử vong do bạo hành chưa có khai sinh, từng nhập viện 2 lần

(VTC News) -

Tối 18/8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có báo cáo về vụ án giết người, nạn nhân được xác định là cháu bé 3 tháng tuổi xảy ra ngày 15/8 tại huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo báo cáo, vào 8h ngày 16/8, Công an huyện Long Điền nhận được thông tin về việc một bé trai tử vong chưa rõ nguyên nhân trong ngày 15/8, tại nhà thuộc khu phố Long Nguyên (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền).

Ngôi nhà nơi cháu bé bị Nguyễn Minh Phụng bạo hành dẫn đến chấn thương và tử vong sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền phối hợp Viện KSND huyện Long Điền đến khám nghiệm hiện trường và thực hiện các hoạt động điều tra ban đầu. Xác định nạn nhân là bé trai (SN 20/5/2023) chưa đăng ký khai sinh, tên thường gọi là Bo, là con trai của T.H.B.L. (SN 2008, thường trú TP Cần Thơ).

Nhận thấy nạn nhân tử vong có dấu hiệu bất thường, Công an huyện Long Điền đã phối hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm tử thi cháu bé. Kết quả khám nghiệm xác định cháu bé tử vong do chấn thương sọ não có tác động ngoại lực.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định: T.H.B.L. khai có quan hệ tình dục với B.T.T. (SN 1998, thường trú huyện Đất Đỏ) dẫn đến mang thai. Ngày 17/10/2022, T. bị Công an huyện Đất Đỏ bắt giữ về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". B.T.T. hiện đang chấp hành án phạt tù 18 tháng tại trại giam Xuyên Mộc.

Thời gian Tuấn thụ án, qua mạng xã hội, T.H.B.L. quen Nguyễn Minh Phụng. Do thấy hoàn cảnh T.H.B.L. khó khăn, đang mang thai nên khoảng đầu tháng 5/2023 đã đưa L. về ở chung tại nhà của Phụng (thuộc thị trấn Long Điền).

Quá trình ở chung, Phụng không đăng ký tạm trú cho L.. Ngày 20/5/2023, T.H.B.L. sinh con tại Bệnh viện Bà Rịa. Từ khi sinh đến nay đã 2 lần T.H.B.L. đưa con nhập viện do thương tích.

Ngày 15/8/2023, T.H.B.L. và Phụng xảy ra mâu thuẫn, sau đó Phụng đã dùng tay đánh cháu bé khiến nạn nhân chấn thương và tử vong sau đó.

Ngày 18/8, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Minh Phụng về hành vi "Giết người".

Như VTC News đưa tin, trước đó, ngày 17/7, bé trai được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Tại đây, qua chẩn đoán, bé bị xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy xương ở nhiều vị trí, nhiều vết xước trên da mặt và cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng.

Đến 31/7, bé được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gãy đa xương, vết thương phần mềm và xuất huyết não.