Bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành: Tạm giữ khẩn cấp mẹ ruột và 'chồng hờ'

Ngày 18/8, trả lời VTC News, ông Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan cháu bé 3 tháng tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở huyện Long Điền.

“Hiện tại Công an huyện Long Điền đã gửi báo cáo lên Công an tỉnh, Công an tỉnh giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra, làm rõ. Khi nào có kết quả điều tra cụ thể chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí sau”, ông Thảo nói.

Ngôi nhà nơi bé trai 3 tháng tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tử vong.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với T.H.B.L. (mẹ ruột bé trai) và N.T.A. (19 tuổi, người tình của chị L.) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 15/8, mạng xã hội thông tin một bé trai 3 tháng tuổi ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong do đa chấn thương.

Theo thông tin ban đầu, bé trai này là con của chị T.H.B.L. (15 tuổi, thường trú TP Cần Thơ). Chị L. đang sinh sống như vợ chồng với anh N.T.A. (19 tuổi) tại tổ 8, khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền.

Trước đó, ngày 17/7, bé trai được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Tại đây, qua chẩn đoán, bé bị xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy xương ở nhiều vị trí, nhiều vết xước trên da mặt và cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng.

Đến 31/7, bé được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gẫy đa xương, vết thương phần mềm và xuất huyết não.