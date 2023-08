Bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành: Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông tin

(VTC News) -

Ngày 18/8, liên quan vụ bé trai 3 tháng tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong nghi bị bạo hành, trả lời VTC News, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho hay, lúc tiếp nhận, bé trai chưa có giấy khai sinh.

"Trong quá trình thăm khám, nghi có dấu hiệu bị bạo hành, Bệnh viện đã làm hồ sơ báo cho công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM để vào cuộc", đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho hay.

Bé trai 3 tháng tuổi trước lúc tử vong.

Hôm 17/7, cháu bé 3 tháng tuổi nhập viện ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay 2 bên, gãy xương sườn số 7 bên phải, viêm xương, viêm mô tế bào vùng cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng.

Tại khoa cấp cứu, cháu bé có biểu hiện lừ đừ, tiếp xúc chậm, co gồng tay chân. Tổng trạng suy kiệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, thở co lõm ngực… nhiều vết trầy xước da mặt, cổ, tay 2 bên, biến dạng tay trái, gãy hở xương trái đang nẹp cố định.

Đến sáng 31/7, cháu bé được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gãy đa xương, vết thương phần mềm, xuất huyết não.

Cùng ngày, trả lời VTC News, ông Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang tích tục điều tra làm rõ vụ việc liên quan cháu bé 3 tháng tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở huyện Long Điền.

“Hiện tại Công an huyện Long Điền đã gửi báo cáo lên Công an tỉnh, Công an tỉnh giao cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ. Khi nào có kết quả điều tra cụ thể chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí sau”, ông Thảo nói.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với T.H.B.L. (mẹ ruột bé trai) và N.T.A. (19 tuổi, người tình của chị L.) để phục vụ công tác điều tra.