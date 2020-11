Bắt trùm xã hội đen Thái 'Lâm'

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm nói trên tại huyện Tiền Hải và bắt tạm giam "trùm" xã hội đen Thái "Lâm".

Thái "Lâm" trong phiên xét xử năm 2016.

Cụ thể, qua tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Thái (SN 1977, thường gọi là Thái "Lâm", trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải); Trần Văn Quân (SN 1990, trú tại thôn Văn Hải, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải); Lại Xuân Hoàn (SN 1988, trú tại thôn Phong Lai, xã Đông Phong) để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" được quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh trên đã được VKSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Ổ nhóm tội phạm do Thái “Lâm” cầm đầu hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa phận huyện Tiền Hải từ lâu, gây bức xúc cho nhiều người.

Năm 2016, Vũ Văn Thái cùng đồng bọn bị TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Vũ Văn Thái bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".