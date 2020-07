Bắt trùm 'xã hội đen' chuyên cho vay nặng lãi, thu nhiều vũ khí

Ngày 16/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Toàn (SN 1972, trú tại xóm 8, xã Nghi Kim, TP Vinh) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cho vay nặng lãi.

Khám xét chỗ ở của Toàn, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 3 kiếm dài, 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 2 ô tô, 3 cuốn sổ ghi tên người vay nợ, có khoảng hơn 300 giấy vay tiền với số tiền 6 tỷ đồng.

Trùm xã hội đen Nguyễn Văn Toàn bị bắt giữ.

Được biết, hành vi và thủ đoạn của Toàn hết sức manh động, nguy hiểm. Nhiều nạn nhân bị Toàn đánh đập. Như trường hợp anh N.V.H, trú tại thành phố Vinh bị Toàn dùng dao, súng đe dọa, đánh đập gây thương tích khi anh H đến nhà Toàn để vay tiền.

Theo hồ sơ từ cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Toàn mở công ty cho thuê xe ô tô tự lái, nhưng chủ yếu là hoạt động cho vay lãi nặng. Thường xuyên sử dụng ma túy dạng đá, nhiều lần có hiện tượng “ngáo đá” đánh đập vợ, khiến xóm làng rất bất an, không dám can ngăn.