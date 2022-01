Bắt nhóm tráo sổ hồng lừa đảo hàng tỉ đồng ở nhiều nơi

(VTC News) -

Ngày 5/1, Phòng Cảnh Sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, đấu tranh với nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đây là đường dây chuyên làm sổ đỏ giả để đánh tráo sổ thật hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo điều tra ban đầu, qua nắm thông tin, trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế nhận thấy một nhóm người có hành vi làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp tục xác minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế định nhóm này lừa đảo liên tỉnh nên thành lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam một trong số đối tượng trong nhóm lừa đảo.

Thông tin trinh sát thu thập được thì nhóm này thường lên mạng tìm kiếm, thấy các chủ đất rao bán đất kèm theo hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thông tin, số điện thoại… thì sẽ liên hệ mua đất.

Khi chủ đất đồng ý bán, nhóm này sẽ gặp gỡ, trao đổi giá cả hợp lý và đề nghị được kiểm tra sổ đỏ của lô đất trước khi giao tiền. Cầm sổ đỏ của lô đất, nhóm này lợi dụng lúc người bán sơ hở để đánh tráo với sổ đỏ giả đã làm sẵn.

Sau khi đánh tráo thành công sổ thật và giả, nhóm này sẽ hẹn ngày ra công chứng, chuyển nhượng và chụp lại chứng minh nhân dân, hộ khẩu… của chủ đất, nói là chuẩn bị sẵn các thủ tục công chứng cho nhanh.

Có hình ảnh chụp thông tin chứng minh nhân dân, hộ khẩu của chủ đất, nhóm này tiếp tục làm giả, cho người đóng vai chủ đất và mang sổ đỏ thật đã đánh tráo được đi bán với giá thấp hơn thị trường.

Xác minh kỹ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng xác định được những người cầm đầu, chủ mưu trong nhóm này từng là người kinh doanh bất động sản, là “cò” đất.

Cơ quan công an cũng xác định được nhóm lừa đảo này đã thực hiện 4 vụ tại Đà Nẵng, chiếm 5,6 tỷ đồng, 12 vụ tại Hà Nội, 1 vụ ở Lâm Đồng, 1 vụ ở Khánh Hòa.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng quyết định phá án, đồng loạt thực hiện lệnh bắt giữ nhóm người này tại các tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Hà Nội, Khánh Hòa.

Số sổ đỏ của nhóm lừa đảo được công an thu giữ.

Cụ thể, những người bị bắt gồm Đàm Xuân Khuê (58 tuổi), Văn Hữu Thuận (42 tuổi, cùng trú Hiệp Hòa, Bắc Giang), Nguyễn Văn Hà (32 tuổi), Nguyễn Thị Hoàn (36 tuổi, cùng trú Sóc Sơn, Hà Nội). Đồng thời, ban chuyên án phối hợp với Công an Hà Nội, Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố Trần Văn Mão (34 tuổi), Nguyễn Thị Hậu (52 tuổi, cùng thường trú Hà Nội) đang là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an Khánh Hòa và Hà Nội thụ lý.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xác minh, điều tra vì đường dây này còn thực hiện hành vi phạm tội tại nhiều địa phương khác trong cả nước.