Bắt giám đốc lừa bán đất dự án, chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Châu Thành Nhân (59 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Châu Thành Nhân nghe đọc lệnh khởi tố. (Ảnh: CACM)

Theo công an, dự án khu nhà ở liên kề thuộc Tổ hợp thương mại Cửu Long (phường 5, TP Cà Mau) do Tổng Công ty phân bón và Hoá chất Dầu khí - Công ty cổ phần (PVFCCo) làm chủ đầu tư.

Tháng 7/2016, PVFCCo ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu để chuyển mục đích sử dụng đất của Dự án.

Sau khi ký thoả thuận hợp tác, Châu Thành Nhân tự nhận là Chủ đầu tư dự án, thực hiện phân lô, bán nền. Dự án có 102 lô đất, tuy nhiên, Châu Thành Nhân lập hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn, nhận đặt cọc 114 lô đất (trong đó có 16 lô đất, mỗi lô bán cho 2 - 3 người).

Để tạo vỏ bọc về tính hợp pháp của việc mua bán đất trái phép, tạo lòng tin cho người mua, Châu Thành Nhân đề nghị Văn phòng công chứng công chứng các hợp đồng góp vốn. Bằng các thủ đoạn trên, Châu Thành Nhân chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của 43 người.

Công an tỉnh Cà Mau thông báo các cá nhân, tổ chức ký hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn, đặt cọc để mua đất tại Dự án Khu nhà ở liên kề thuộc Tổ hợp thương mại Cửu Long, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh để được hướng dẫn giải quyết.

Châu Thành Nhân còn liên quan đến 2 nguồn tin về tội phạm khác do Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang thụ lý giải quyết.