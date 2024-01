Bắt nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(VTC News) -

Ngày 24/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp Công an thị xã Cửa Lò, phát hiện một nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép ma túy.

Nhóm thanh niên bị cơ quan Công an bắt quả tang khi đang sử dụng ma tuý

Vào khoảng 23h30 ngày 20/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an thị xã Cửa Lò, bắt quả tang 12 đối tượng gồm 8 nam, 4 nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy Karaoke Sydney.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 1,36 gam ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, có 8 trong số 12 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Bước đầu, cơ quan chức năng tạm giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng còn lại.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Trước đó, tại tỉnh Quảng Nam, ngày 11/1, Tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Ngọc Khánh (517 Hùng Vương, phường An Sơn, TP Tam Kỳ).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 13 thanh niên gồm 8 nam, 5 nữ đang mở nhạc với âm thanh lớn, trên bàn có một đĩa sứ, trên đĩa sứ có tờ tiền polyme cuộn tròn dạng ống hút và 1 thẻ nhựa ATM. Tổ kiểm tra tiến hành test nhanh và kết quả cho thấy 11 người dương tính với chất ma túy.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra, công an phát hiện trên máy phát điện trước cửa ra vào phòng hát karaoke có 4 túi nilon chứa chất bột dạng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy ketamin), 1 túi nilon chứa 37 viên nén (nghi là ma túy MDAM). Ngoài ra, tại phòng trọ của Nguyễn Thanh Tuấn Đạt (một trong số 11 đối tượng dương tính với chất ma túy) trên đường Trần Tống, phường An Sơn, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói cần sa với khối lượng 2,51g.