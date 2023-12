Công an TP.HCM xóa điểm ma túy ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

(VTC News) -

Đây là những người được lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa và các tuyến đường xung quanh trong hai ngày 5 - 6/12.

13h15 ngày 6/12, công an phát hiện Chiếng Tú Tài (SN 1995, ngụ quận Bình Tân) chở theo bạn gái Nguyễn Ngọc Huế Hương (SN 1994, ngụ quận 8) đến khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa định sử dụng ma túy. Kcả 2 chưa kịp sử dụng thì bị các trinh sát ập đến.

Tú và Hương bị cơ quan công an bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kiểm tra trên người Tú, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói nylon chứa tinh thể không màu. Trên tay Hương cũng có 2 gói nylon chứa tinh thể không màu được gói trong tờ 1.000 đồng. Qua đấu tranh, hai người khai nhận 3 gói tinh thể trên là ma túy đá được vừa mua xong tại khu vực quận 8 với giá 700 ngàn đồng, mang về địa điểm trên định sử dụng thì bị bắt.

15 phút sau đó, Đội cảnh sát ma túy Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hòa A bắt quả tang Nguyễn Phi Hào (SN 1999, ngụ quận 11) mang 3 gói ma túy đá đến khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa để sử dụng.

Đến 18h20 cùng ngày, công an tiếp tục phát hiện Mã Học Tài (SN 1978, ngụ quận 6) điều khiển mô tô BKS 52N9-3652 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Công an phát hiện Tài đang tàng trữ một gói nylon chứa 2 đoạn ống hút hàn kín 2 đầu, bên trong có chất bột nghi vấn là ma túy.

Cũng trong 2 ngày 5 và 6/12, các đơn vị trên kiểm tra bên trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa và các tuyến đường xung quanh, phát hiện nhiều người có biểu hiện nghi vấn, đưa về trụ sở.

Qua kiểm tra, nhóm người này đều dương tính với chất ma túy. Tại Cơ quan công an, nhóm này khai là người nghiện ma túy và thủ theo bơm kim tiêm để vào khu vực nghĩa trang chích ma túy.

Những con nghiện thường tiêm chích ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Công an phường Bình Hưng Hòa A, thời gian gần đây người dân tự ý tháo các cổng rào xung quanh khu vực nghĩa trang để thăm và thực hiện dọn dẹp vệ sinh mộ do gần đến ngày tảo mộ thời gian gần Tết. Qua đó, nhiều con nghiện lợi dụng để vào tiêm chích và sử dụng trái phép chất ma túy.

Để xử lý dứt điểm tình trạng tiêm chích ma túy khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Công an phường Bình Hưng Hòa A phối hợp cùng Công an quận Bình Tân tăng cường tuần tra, truy quét, thu gom số đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, công an đã rà soát, lập danh sách đối tượng bán lẻ trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa để phối hợp triệt xóa.

Ngoài ra, công an phường cũng tham mưu lắp đặt 2 camera quan sát bãi đất trống thuộc khu vực giáp ranh giữa tổ 66, khu phố 4 và tổ 85, khu phố 5 trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc phường Bình Hưng Hòa A để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng tiêm chính ma túy.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng khoảng 53ha và từng là điểm nóng về tệ nạn ma túy. Khu vực này có nhiều ngôi mộ, hoang vắng nên đối tượng nghiện hay tìm tới để tiêm chích ma túy. Các năm gần đây, công an thường xuyên kiểm tra xử lý nên tình hình khu vực dần chuyển biến tích cực.