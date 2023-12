Kiên Giang: Tổ chức tiệc sinh nhật với ma túy, 2 thanh niên lãnh 30 năm tù

(VTC News) -

Sau 1 tuần nghị án, sáng 27/12, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quảng (SN 1995 ngụ huyện Ninh Giang, Hải Dương) 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Đặng Tấn Lợi (SN 2003, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) 14 về 2 tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng vào khoảng 0h30 ngày 19/10/2022, Công an huyện An Minh kiểm tra hành chính phòng VIP 5 quán Karaoke Thiên Đường (thuộc khu phố 3, thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh) phát hiện 26 người đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Vũ)

Công an tạm giữ 2 bịch nylon có chứa 15 viên nén là ma túy tổng hợp và một số tang vật khác dùng để sử dụng ma túy. Đồng thời tạm giữ Quảng và Lợi để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an Lợi khai nhận, vào ngày 18/10 là sinh nhật của mình nên bị cáo đã đặt in thiệp mời sinh nhật tại nhà ở ấp Thạnh Tây B, xã Đông Thạnh, huyện An Minh.

Nội dung thiệp mời ngoài việc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức sinh nhật ngày 18/10/2022 còn ghi thêm “Chương trình đặc biệt: Đại hội âm nhạc tại Thiên Đường vào lúc 23:00” để khách mời nắm địa điểm tới ca hát và sử dụng ma túy.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, sau khi ăn tiệc sinh nhật tại nhà Lợi xong thì Quảng và 24 người khác di chuyển đến quán Karaoke Thiên Đường vào phòng VIP 5 do Lợi đặt sẵn.

Khi đến quán karaoke, Lợi đi ra ngoài gặp Quảng để lấy ma túy (Lợi đã hỏi mua trước đó). Tại đây, Lợi mua 1 bịch ma túy đá (Ketamine) và 25 viên thuốc lắc (MDMA) giá 9,5 triệu đồng rồi quay lại phòng hát, để trên bàn cho mọi người tự dùng.

Trong lúc tất cả đang “phê” theo tiếng nhạc thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Trong số 26 người bị công an bắt giữ, qua xét nghiệm có 22 người dương tính với chất ma túy.

Sau đó, Công an huyện An Minh khám xét khẩn cấp nơi ở của Quảng tại phòng số 15 nhà trọ Nhã Phương (thuộc quán Karaoke Thiên Đường), thu giữ 27 bịch ma tuy đá, 155 viên thuốc lắc...

Quảng khai số ma túy trên mua với giá 103 triệu đồng về cất giấu trong phòng trọ nhằm mục đích bán lại cho người nghiện trên địa bàn huyện An Minh. Đến khi bị bắt Quảng đã bán trái phép chất ma túy cho 2 người để thu lợi bất chính trên 6,2 triệu đồng.