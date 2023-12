Hai anh em ruột nghiện ma tuý rủ nhau hành nghề trộm xe máy trong bệnh viện

(VTC News) -

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị phối hợp với Công an TP Huế bắt quả tang hai đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hai người bị bắt là Nguyễn Đức Tài (SN 1991 và Nguyễn Trung Chính (SN 1993) là hai anh em ruột cùng trú tại nhà số 10 ngõ 44 kiệt 131 Trần Phú (Phước Vĩnh, TP Huế).

Trước đó, đêm 17 rạng sáng 18/12, Tài và Chính đến khu vực đường Ngô Quyền (TP Huế) khu vực xung quanh bệnh viện Trung ương Huế và thực hiện trộm cắp 2 xe máy.

Khi đang đưa tang vật đi tiêu thụ đến đoạn đường Tố Hữu giao đường Bà Triệu (TP Huế) thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP Huế bắt quả tang.

Tài và Chính tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan công an, Tài và Chính khai nhận, từ tháng 10/2023, cả hai đã trộm cắp 10 xe máy tại khu vực Bệnh viện trung ương Huế gồm 9 xe Wave và 1 xe Sirius.

Được biết, cả Tài và Chính có tiền án và nghiện ma túy. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bàn giao cả hai cho Công an TP Huế tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an TP Huế cho biết, Công an phường Xuân Phú và Công an phường Phú Hội vừa thực hiện thủ tục trao trả 100 triệu đồng cho chị Đoàn Thị Yến Nhi (SN 1993, trú tại phường Xuân Phú, TP. Huế).

Trước đó, khoảng 23h30 đêm 16/12, Công an phường Xuân Phú tiếp nhận tin báo của chị Đoàn Thị Yến Nhi về việc, khoảng 22h cùng ngày, chị đón taxi từ đường Bà Triệu đến đường Lê Lợi (Huế) và để quên một chiếc ví, bên trong có 100 triệu đồng trên xe taxi. Tuy nhiên, khi liên hệ hãng xe thì không thấy.

Qua xác minh, anh Lê Bá Đoàn (SN 2002) và Ngô Tuấn Ngọc (SN 2000, cùng trú tại phường Vĩ Dạ, TP Huế) là người nhặt được số tài sản kể trên. Hai thanh niên đã mang số tài sản có giá trị lớn này đến trình báo, giao nộp cho Công an phường Phú Hội, nhờ tìm trả cho người đánh rơi. Được biết, anh Đoàn hiện làm dân quân tự vệ, còn anh Ngọc là bảo vệ dân phố tại địa phường.

Tại buổi tiếp nhận tài sản bị đánh rơi, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, cảm kích, gửi lời cảm ơn đến anh Lê Bá Đoàn, Ngô Tuấn Ngọc và lực lượng Công an TP Huế.