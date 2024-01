Bất ngờ khi lính Ukraine phải bỏ xe, đi bộ tới tiền tuyến

(VTC News) -

Các binh sĩ Ukraine nói với tờ New York Times rằng, không có phương tiện nào là an toàn trước máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga. Việc bảo vệ và tiếp tế cho lực lượng tiền tuyến đang gặp rủi ro hơn bao giờ hết, do các cuộc tấn công bằng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga ngày càng gia tăng.

Những máy bay không người lái này được cả quân đội Nga và Ukraine cùng sử dụng. Loại vũ khí này có giá thành rất rẻ, là sự kết hợp giữa UAV trang bị chất nổ và được điều khiển để tấn công các mục tiêu cách xa hàng chục km.

Một vệ binh quốc gia Ukraine nói với New York Times, những UAV tự sát này có thể tiến hành các cuộc tấn công cảm tử hoặc thả bom vào mục tiêu, dẫn đến các vụ nổ tàn khốc nên “việc di chuyển bằng ô tô là cực kỳ nguy hiểm”.

Người lính này cho biết thêm, trong vài tháng qua các đồng đội trong đơn vị đã phải bỏ lại xe bọc thép và đi bộ gần 10 km đến các vị trí ở tiền tuyến. "Bạn chỉ có thể đi bộ vào khu vực chiến đấu", anh nói thêm.

New York Times cho biết, binh lính Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 117 ở vùng Zaporizhzhia cũng chịu tình cảnh tương tự, khi phải đi bộ hơn 6 km trong điều kiện mưa rét và bùn lầy để lẩn tránh máy bay không người lái của Nga. Bởi nếu họ sử dụng các phương tiện cơ giới để chở đạn dược hoặc lương thực ra tiền tuyến, máy bay không người lái của Nga có thể nhanh chóng phát hiện và triển khai tấn công từ trên cao.

Các binh sĩ tại bãi tập đang hiệu chỉnh súng máy ở quận Lyman, Ukraine.

Hành quân bộ khiến tốc độ di chuyển của quân đội Ukraine chậm đi đáng kể, nhưng đây là giải pháp an toàn hơn cho họ. Một đòn đánh chính xác của UAV Nga vào xe thiết giáp chở quân có thể xóa sổ một tiểu đội Ukraine cùng lượng lớn khí tài, vật tư trong xe. Khi họ dàn đội hình ra để hành quân bộ, Nga sẽ không thể gây thiệt hại lớn như vậy chỉ bằng một đòn đánh.

Nhưng không có nghĩa là di chuyển bằng cách đi bộ là hoàn toàn an toàn. Các máy bay không người lái của Nga vẫn dễ dàng theo dõi và nhắm mục tiêu vào binh sĩ của Ukraine trên mặt đất như trong nhiều video và hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội trong suốt cuộc xung đột.

Máy bay không người lái đã trở thành vũ khí định hình cuộc xung đột Nga - Ukraine, khi cả hai bên đều dựa vào UAV và xuồng không người lái (USV) để tiến hành trinh sát và tấn công lẫn nhau.

Đối với Ukraine, quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng kho dự trữ đạn dược và viện trợ của Mỹ ngày càng cạn kiệt, thì máy bay không người lái là một giải pháp thay thế rẻ tiền và dễ dàng hơn thay cho việc sử dụng đạn pháo.

Và ở một khía cạnh nào đó, máy bay không người lái có thể tạo ra hiệu quả chiến đấu cao hơn pháo binh. Chúng giống như những thiết bị nổ “ngẫu hứng”, có thể truy đuổi mục tiêu từ binh lính cho đến xe tăng.

Một máy bay không người lái trong quá trình thử nghiệm thiết bị quân sự mới của các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 ở tỉnh Donetsk, Ukraine, vào tháng 8/2023.

Máy bay không người lái có thể được sản xuất với số lượng lớn để chống lại các mục tiêu đắt tiền hơn như xe tăng. Chúng có thể tạo ra tác động to lớn đáng kể trên chiến trường, đe dọa bất kỳ ai và bất cứ thứ gì di chuyển, biến các khu vực tiền tuyến thành một vùng đất không có người cho xe cộ.

Nga hiện đang sở hữu kho UAV khổng lồ và đang chiếm ưu thế trước Ukraine. Mới đây, bà Maria Berlinskaya, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ trinh sát trên không Ukraine thừa nhận Kiev đang bị tụt hậu đáng kể so với Moskva trong việc phát triển và sản xuất UAV.

Cũng theo bà Berlinskaya, Ukraine chưa chuẩn bị tốt cho cuộc xung đột hiện đã chuyển thành “cuộc chiến tranh công nghệ cao”. Trong khi đó, Nga đã áp dụng hiệu quả chiến tranh điện tử và phát triển nhiều loại UAV tiên tiến.