Bắt giữ gã đàn ông nửa đêm lẻn vào nhà người phụ nữ để hiếp dâm, cướp tài sản

(VTC News) -

Ngày 4/1, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa giữ Hoàng Văn Công (30 tuổi, ngụ thôn Tân Tiến, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hoá), liên quan đến hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 30/12/2020 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn nhận được tin báo của chị N.T.N. (25 tuổi, ngụ xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) về việc bản thân bị hiếp dâm và bị cướp tài sản.

Cán bộ công an đưa Công đi thực nghiệm lại hiện trường.

Chị N. cho biết, khoảng 1h sáng cùng ngày khi đang ngủ thì chị N. bị một người đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế để thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn. Sau khi thực hiện xong hành vi giao cấu, kẻ này dùng dao đe doạ, cướp đi chiếc điện thoại iPhone 6 rồi bỏ trốn.

Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an thị xã Ba Đồn xác định Hoàng Văn Công là một trong những kẻ đáng nghi nhất. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoàng Văn Công quanh co, chối tội. Tuy nhiên, sau đó, Công khai nhận hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của mình và cơ quan chức năng cũng thu giữ tang vật là chiếc điện thoại iPhone 6 Plus của chị N..