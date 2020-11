Bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm nữ điều dưỡng: Đề nghị trả hồ sơ, điều tra lại

TAND TP Huế tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Quang Huy Phương bị Viện KSND TP Huế truy tố với 3 tội danh "hiếp dâm", "cố ý gây thương tích" và "bắt giữ người trái pháp luật".

Viện kiểm sát đề nghị phạt tối đa hơn 9 năm tù

Tại phiên toà sáng nay, đại diện Viện KSND đọc lời luận tội và khẳng định, việc bị cáo Lê Quang Huy Phương bị truy tố với 3 tội danh nói trên là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật.

Xét mức độ nghiêm trọng do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, Viện KSND TP Huế thấy rằng hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm nghiêm trọng đến sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, quyền tự do tình dục, quyền tự do thân thể của người bị hại mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương tại toà.

Mặc dù hiện tại xác định bị cáo không có tiền án, tiền sự tuy nhiên bị cáo 2 lần bị xử phạt hành chính, trong đó có 1 lần bị xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội của mình gây cản trở, khó khăn cho công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Theo đại diện Viện KSND TP Huế, cần xử lý nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục... Xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng và trong quá trình truy tố, người nhà bị cáo tự nguyện nộp 70 triệu đồng để bồi thường mặc dù bị hại không yêu cầu, đại diện Viện KSND TP Huế đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết này làm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Từ những đánh giá trên, đại diện Viện KSND TP Huế đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Quang Huy Phương phạm những tội "cố ý gây thương tích"; "hiếp dâm" và "bắt giữ người trái pháp luật". Đề nghị áp dụng hình phạt tổng hợp cả ba tội từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù.

Luật sư đề nghị toà trả hồ sơ, viện kiểm sát thu hồi cáo trạng

Trong phiên toà sáng nay, luật sư bào chữa bị cáo Lê Quang Huy Phương căn cứ vào toàn thể nội dung vụ án, phần thẩm vấn công khai tại phiên toà ngày 26/11 và đặc biệt quan điểm giải quyết vụ án, phần luận tội của đại diện Viện KSND TP Huế để đưa ra hướng xử lý rằng, tất cả các tài liệu, chứng cứ, bản cáo trạng cũng như luận tội của vị công tố không đủ cơ sở để kết luận bị cáo Lê Quang Huy Phương phạm 3 tội danh nói trên và không đủ cơ sở để giải quyết vụ án tại phiên toà này.

Ba vị luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Lê Quang Huy Phương.

Trên cơ sở đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Quang Huy Phương đề nghị Hội đồng xét xử phải trả hồ sơ, điều tra bổ sung làm rõ tất cả các tài liệu chứng cứ, tình tiết mà trong phần thẩm vấn và củng cố các tài liệu phản ánh còn yếu và còn thiếu để cho hội đồng xét xử đưa ra phán quyết cho đúng quy định của pháp luật.

"Về tội danh cố ý gây thương tích, chúng tôi chứng minh rằng còn rất nhiều những hoạt động tố tụng một cách nghiêm trọng và đặc biệt trong vấn đề thu thập chứng cứ, áp dụng pháp luật về giám định thương tích.

Về tội hiếp dâm, chúng tôi đi theo định hướng Lê Quang Huy Phương không có mục đích giao cấu, không thực hiện hành vi mà qua bản cáo trạng và ngay lời luận tội mang tính suy đoán buộc tội, trái với nguyên tắc trong luật tố tụng hình sự và tư pháp hình sự...".

Ngoài ra, đại diện luật sư bào chữa cho bị cáo Phương cũng đề nghị Viện KSND TP Huế thu hồi bản cáo trạng.

Bị cáo và bị hại nói gì trước toà?

Tại phiên tòa ngày 26/11, phía luật sư của bị cáo đề nghị hội đồng xét xử triệu tập thêm nhân chứng vắng mặt và bác sĩ điều trị cho bị hại nhưng đề nghị này bị hội đồng xét xử bác bỏ.

Tại toà, đại diện Viện KSND TP Huế công bố cáo trạng với nội dung: Bị cáo Lê Quang Huy Phương (SN 1983; ngụ phòng 203, nhà B khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP Huế), trước khi bị bắt giữ là bác sĩ phụ trách bộ phận chăm sóc da, Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế và bị hại là chị D.H.T.T (SN 1996; ngụ tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) là cấp dưới của Phương.

Khoảng 10h30 ngày 17/9/2019, Phương gọi điện cho một đồng nghiệp tại nơi làm việc nhắn chị T lấy một liều thuốc đẹp da đưa đến cho Phương tại quán cà phê ở khu chung cư Đống Đa (TP Huế).

Chị T lấy thuốc đưa đến quán cà phê nhưng không thấy Phương đâu. Biết nhà của Phương ở trên tầng 2 của khu chung cư và có nghe đồn tiếng xấu về Phương nên chị T chủ động bật ghi âm ở điện thoại của mình rồi đưa thuốc lên nhà.

Khi thấy chị T đến, Phương yêu cầu chị T vào trong nhà rồi ép chị này cởi áo ra. Phương có ý định giở trò với chị T nhưng bị chị này phản ứng quyết liệt. Phương vật chị này xuống sàn, ngồi lên người chị này và đánh liên tiếp vào vùng mặt, bụng của nạn nhân. Chị T bị thương tích 37% theo kết quả giám định y khoa.

Bị hại (áo đen) tại phiên toà chiều 26/11.

Sau khi nghe đại diện Viện KSND TP Huế đọc cáo trạng, bị cáo Lê Quang Huy Phương không đồng ý với nội dung của cáo trạng.

Phương cho rằng, do bức xúc việc chị T bịa chuyện, nói xấu mình nên Phương điện thoại một bác sĩ ở Khoa Da liễu nói T mang đến cho mình liều thuốc đẹp da, giao tại quán cà phê Nhà ở chung cư Đống Đa (TP Huế) để nói chuyện. Tuy nhiên, sau đó chị T không chờ Phương ở quán cà phê mà lên thẳng căn hộ của Phương cũng ở chung cư Đống Đa.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương cho hay, khi chị T lên căn hộ, bị cáo đang dọn dẹp nhà nên không đóng cửa và khi chị T. vào nhà dù có bức xúc nhưng Phương không có ý định hiếp dâm chị T.

Lê Quang Huy Phương cũng khẳng định khi bị hại vào nhà thì cửa chính nhà mình khép lại chứ không khóa chốt. Và nói rằng trong suốt buổi gặp, Phương không đụng tới bị hại, chính bị hại là người có hành động bất thường như đánh vào bụng bị cáo nên bị Phương phản ứng lại.

Bị cáo cũng thừa nhận việc tát bị hại 2 cái vì bị chị này la hét, thách thức. Tuy nhiên, bác bỏ việc cởi quần áo của chị T.

Tại toà, bị cáo Lê Quang Huy Phương còn cho biết, trước khi xảy ra sự việc Phương vừa phải mổ viêm bao mỡ, bị biến chứng, xung quanh người phải đeo nẹp bụng, khả năng tình dục nam yếu nên không có ý định hiếp dâm bị hại D.H.T.T.

Trong khi đó, bị hại D.H.T.T lý giải việc chủ động bật ghi âm khi lên căn hộ của bị cáo là do trước đó nghe nhiều điều không tốt về Phương cũng như được một đồng nghiệp cảnh báo.

Chị D.H.T.T khai, Phương mở cửa cho mình vào, sau đó thì chốt khóa trong. Rồi Phương đi sát, yêu cầu chị ngồi xuống, cởi áo khoác ra, vặn tay phải bị hại, tay kia gài vào cổ mặc cho nạn nhân vùng vẫy. Sau đó, chị bị Phương hăm dọa sẽ dạy cho bài học nhưng không hiểu nguyên nhân.

Lợi dụng lúc Lê Quang Huy Phương sơ ý chị có mở cửa và chạy ra ngoài để cầu cứu trong tình trạng trên người không mặc quần áo. Tuy nhiên, sau đó chị bị Lê Quang Huy Phương đuổi kịp và cầm tóc chị lôi ngược vào phòng và bắt chị T mặc quần áo lại.

Tại tòa, các nhân chứng là người của quán cà phê ở khu chung cư Đống Đa khẳng định vào thời điểm này họ có nghe tiếng "cứu với, cứu với!" nhưng không thấy mặt bị hại.

Trong phần xét hỏi của phiên toà ngày 26/11, cả luật sư bào chữa cho bị cáo và luật sư bảo vệ cho bị hại đều đưa ra những câu hỏi cho Lê Quang Huy Phương và chị D.H.T.T. Tuy nhiên, một số câu hỏi của các luật sư không nhận được câu trả lời từ bị cáo và bị hại.

Tại phiên toà sáng 26/11, khi nghe lại đoạn băng ghi âm được cho là lúc bị cáo Lê Quang Huy Phương đánh đập bị hại thì chị D.H.T.T khóc lịm và được lực lượng công an và người thân đưa sang một phòng khác để trấn tĩnh lại.

Cũng trong phiên toà ngày 26/11, đại diện luật sư bào chữa cho bị hại dành câu hỏi cho một nữ giám định viên của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an liên quan đến kết quả giám định cuộn băng ghi âm làm bằng chứng buộc tội bị cáo Lê Quang Huy Phương.

"Sau khi chúng tôi so sánh đánh giá bản dịch của trung tâm tư vấn, giám định dân sự với bản dịch do chị là người trực tiếp dịch thì thấy có rất nhiều nội dung chủ yếu mang tính gỡ tội cho bị cáo Phương thì không được dịch ra lời. Như vậy, việc chị dịch ra lời có đảm bảo tính khách quan không?", luật sư bào chữa cho bị cáo hỏi nữ giám định viên của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

Trước câu hỏi của luật sư, nữ giám định viên trả lời: "Có nhiều đoạn trong băng ghi âm tôi có nghe nhưng không rõ do yếu tố vùng miền... nhiều đoạn trong đoạn băng ghi âm có tạp âm và tiếng nhạc rất là lớn".