Lợi dụng họ hàng quen biết, thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm 2 bé gái

(VTC News) -

Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Xuân T. (SN 2005, trú tại xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Phùng Xuân T. (Ảnh Công an cung cấp)

Theo tài liệu điều tra, từ giữa năm 2019 đến cuối năm 2020, lợi dụng quan hệ họ hàng, quen biết, các bị hại còn nhỏ, chưa có ý thức tự bảo vệ bản thân và không có sức phản kháng, T. nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu La Thị Thanh M. (SN 2012 và Đặng Thuỳ L. (SN 2014, cùng trú tại xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình).

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trong năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 6 vụ/6 bị can về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Các bị can phạm tội đều lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bị hại là trẻ em, chưa nhận thức được quyền bất khả xâm hại về tình dục, đe doạ bị hại không được kể với ai hoặc dụ dỗ, mua chuộc bằng lợi ích vật chất có giá trị rất nhỏ.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, giúp con em mình có đủ kỹ năng, ý thức tự bảo vệ bản thân trước các “yêu râu xanh”.

Khi phát hiện dấu hiệu, hành vi xâm hại tình dục trẻ em, đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất