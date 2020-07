Bắt giữ 5 'con bạc' người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Vốn có nghề in ấn trong tay, Hải tự mày mò in hơn 1.000 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi lên facebook rao bán cho nhiều người.

(VTC News) - Công an TP Buôn Ma Thuột vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 thanh niên tham gia vụ hỗn chiến ở phường Tự An vào đêm 28/6.