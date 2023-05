Bắt giữ 2 thanh niên dùng búa đập vỡ kính hàng chục ô tô con ở Thanh Hóa

(VTC News) -

Ngày 16/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ hai đối tượng chuyên dùng búa phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ là Phạm Minh Tuấn (SN 2000, ở xã Vũ Phúc, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Lê Trung Thông (SN 1999, ở xã Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Hai đối tượng đã liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

2 đối tượng đập vỡ kính xe rồi trộm cắp tài sản.

Trước đó, công an ghi nhận trên địa bàn TP Thanh Hóa liên tiếp xảy ra hai vụ kẻ gian đập vỡ cửa kính ô tô trộm tài sản trong đêm. Ngay sau đó, Công an TP Thanh Hóa vào cuộc điều tra xác định thủ phạm là Tuấn và Thông.

Tại cơ quan Công an, Phạm Minh Tuấn và Lê Trung Thông khai nhận do cờ bạc, nợ nần nên đã rủ nhau đi đập cửa kính hàng chục xe ô tô trên địa bàn các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để trộm cắp tài sản.

Trung tá Đỗ Tân Phú, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thanh Hóa cho biết, thủ đoạn của đối tượng gây án rất tinh vi và manh động. Các đối tượng đã triệt để lợi dụng sơ hở, sự mất cảnh giác của người dân khi để ô tô ở những nơi không có người trông giữ, để qua đêm, bên trong lại có nhiều tài sản nên đã dùng búa phá kính thoát hiểm xe ô tô dạng đèn pin để đập cửa kính xe, trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngô Nhung