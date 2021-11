Cứ 3 vụ trộm cắp tài sản tại TP.HCM thì 2 vụ là trộm mô tô, xe gắn máy

(VTC News) -

Chiều 29/11, phát biểu tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, theo thống kê của công an từ ngày 1/10 đến 28/11, địa bàn xảy ra 548 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội, giảm 283 vụ so với cùng kỳ và so với thời gian liền kề tăng 272 vụ, tương ứng 98,55%.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Riêng án trộm cắp tài sản là 233 vụ, trong đó trộm cắp mô tô xe máy là 156 vụ, chiếm 66,95%. “Như vậy, cứ 3 vụ trộm cắp tài sản thì có đến 2 vụ là trộm cắp xe mô tô, xe gắn máy”, ông Hà nói và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Công an TP.HCM chỉ đạo các lực lượng tập trung 9 nhóm giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự nói chung và trộm cắp tài sản nói riêng.

Trong đó, Công an TP.HCM kiện toàn, nâng cao toàn diện chất lượng hiệu quả hoạt động của công an xã, phường, thị trấn; điều chỉnh bố trí lực lượng, phối hợp với lực lượng tuần tra, kiểm soát, mật phục và triển khai giải pháp hệ thống kỹ thuật như camera giám sát.

Công an TP.HCM sẽ sử dụng hệ thống camera quan sát để kiểm soát tình hình, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm trộm cắp tài sản.