Bắt giữ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm ở Long Biên, Hà Nội

Trước đó, vào rạng sáng ngày 1/7, 2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao rượt đuổi nhau và dùng hung khí đuổi đánh nhau từ đường Chu Huy Mân, phường Phúc Đồng vào khu nghĩa trang nhân dân trên địa bàn.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an quận Long Biên đã khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn bột phát giữa hai nhóm thanh thiếu niên ở Long Biên và nhóm từ Hưng Yên. Công an quận Long Biên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã bắt giữ 4 đối tượng gồm T.Đ.T (SN: 2006), H.N.A (SN: 2007), V.Đ.P (SN: 2004); P.Đ.T (SN: 2006) cùng trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội.

Các đối tượng khai nhận khoảng 22h30’ ngày 30/6/2023, nhóm đối tượng nêu trên đi 3 xe máy lang thang, lạng lách trên địa bàn quận Long Biên. Khi đến đoạn đường Chu Huy Mân, phường Phúc Đồng thì gặp nhóm gồm 6 đối tượng khác đi trên 2 xe máy.

Dù không quen biết và không hề mâu thuẫn, nhưng nhóm đối tượng lạ mặt cố tình áp sát, bất ngờ đạp vào xe nhóm ở Long Biên rồi bỏ chạy về hướng cầu Vĩnh Tuy. Khi đến khu vực cổng chính trung tâm thương mại AEON, 2 nhóm bắt kịp nhau rồi đạp vào xe của nhau. Bị đuổi đến đoạn vòng xuyến ngã tư đường Chu Huy Mân – Đào Hinh, 1 xe máy của nhóm 6 đối tượng bị đổ, thấy vậy nhóm ở Long Biên cầm dao xông vào đánh khiến nhóm đối thủ bỏ chạy vào khu nghĩa trang.

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

PV (VOV)