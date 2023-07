Chia sẻ của thiếu nữ 16 tuổi bị cắt tóc, đánh đập ở Bình Dương

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ 16 tuổi bị đánh đập, cắt tóc đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An hôm nay (1/7) cho hay, đang củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi làm nhục người khác và cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là P.T.K.N. (16 tuổi, quê Đồng Tháp) và người thân cũng đã có những chia sẻ sau khi xảy ra sự việc.

Hình ảnh N. bị bà H. hành hung. (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với P.V, N. cho biết từ cuối năm 2022, thông qua mối quan hệ xã hội N quen biết ông L.V.Đ (SN 1993, ngụ phường An Phú, TP Thuận An), là chủ quán karaoke 268 (thuộc phường An Phú) và quán ăn Lộc Phát 68 (thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An). Sau đó N. làm phục vụ thời vụ trong các quán của ông Đ.

Tuy nhiên, trong thời gian N. làm việc cho ông Đ, vợ ông này là Đ.T.H. (SN 1997, quê Phú Thọ) tỏ ra ghen tuông.

Vết thương trên đầu N do bị hành hung. (Ảnh: Người thân nạn nhân cung cấp)

Đến tối 24/6, bà H. nhắn tin yêu cầu N. đến quán ăn Lộc Phát 68 để nói chuyện. Thấy N. xuất hiện, bà H cho người quay phim rồi đánh đập khiến nạn nhân bị thương ở vùng đầu. Khi về nhà, N. phải tự đi khâu vết thương.

Chưa dừng lại, đến trưa 25/6, bà H. tiếp tục nhắn tin yêu cầu N. đến tiệm spa của mình ở phường An Phú, TP Thuận An kèm theo đe dọa nếu không đến sẽ tạt axit.

Do lo sợ, tối cùng ngày, N. cùng một người bạn đến spa thì bị bà H. lăng mạ, tát vào mặt, lấy kéo cắt tóc trước sự chứng kiến của nhiều người.

Toàn bộ quá trình này bà H. đều cho người quay clip lại, sau đó đăng lên mạng xã hội để làm nhục N.

“Lúc bị hành hung em rất lo sợ, em đã van xin chị H rất nhiều nhưng chị lại càng chửi bới, lăng mạ nhiều hơn. Chị còn bắt em ngồi im để cắt tóc nếu không sẽ tạt axit hủy hoại đời em”, N. chia sẻ.

Bà Phan Ngọc Loan (SN 1981, quê Đồng Pháp, mẹ của N.) cho hay gia đình bà thuộc diện khó khăn. Lúc N. 14 tuổi đã theo gia đình lên Bình Dương lập nghiệp.

Thời gian gần đây, vợ chồng bà Loan không có việc làm phải dọn về quê sinh sống, còn N. muốn phụ giúp gia đình nên ở lại tìm việc làm.

(Nguồn: Vietnamnet)