Công an Bình Dương thông tin vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường

Hôm nay (4/4), Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm về vụ cô gái 18 tuổi bị đánh ghen giữa đường.

3 đối tượng bị tạm giữ để điều tra.

Theo đó, Công an TP Thủ Dầu Một xác định, nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, quan hệ tình ái. Hiện nay, công an thành phố đang tạm giữ Tằng Xỉu Phùng (33 tuổi), Hỷ Hướng Xường (63 tuổi, mẹ Phùng) và Nìm Thùy Trang (35 tuổi, chị dâu) để làm rõ hành vi "Làm nhục người khác".

Ngoài ra, công an cũng xem xét hành vi chiếm giữ 1 điện thoại của nạn nhân. Nếu có, công an sẽ truy cứu thêm tội "Cướp tài sản".

Theo công an, Tằng Xỉu Phùng và anh K. (32 tuổi, quê Đồng Nai) có quan hệ vợ chồng nhưng đã ly thân.

Chiều 27/3, khi thấy anh K. lái ô tô đưa chị T. (18 tuổi, quê Cà Mau) đi mua đồ trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Phùng, Trang, Xường cùng một số người khác chặn đầu xe, yêu cầu cả hai ra ngoài nói chuyện.

Sau đó, 3 phụ nữ xông tới cắt tóc, dùng tay chân đánh vào đầu, mặt, ngực và lột hết quần áo của T. giữa đường.

Sau khi sự việc xảy ra, cả nhóm Phùng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh K. đưa T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để điều trị.

Thiên Lý (VOV)