Bắt 2 tên cướp vờ hỏi đường rồi giật điện thoại, cầm dao tấn công shipper

(VTC News) -

Ngày 11/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội vừa phối hợp Công an huyện Thanh Oai bắt giữ 2 tên cướp vờ hỏi đường rồi giật điện thoại, cầm dao tấn công shipper tại khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai).

Theo cơ quan công an, danh tính 2 tên cướp là Trần Văn Nam (SN 1992, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) và Lê Văn Cường (SN 1989, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng). Ngoài ra, mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm kẻ đồng phạm là Nguyễn Quang Tùng (SN 1990, trú tại ngõ 31 Hào Nam, quận Đống Đa). Tại cơ quan công an, nhóm cướp khai nhận thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Như VTC News đưa tin, khoảng 12h40 ngày 30/5, anh P.V.K (SN 2001, làm nhân viên giao hàng) đang chờ người xuống nhận đồ tại tòa B1.3 LK9 22 khu đô thị Thanh Hà (đoạn thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) thì có 2 người đi tới hỏi đường.

Trần Văn Nam (bên trái) và Lê Văn Cường (bên phải) là 2 tên cướp vờ hỏi đường rồi giật điện thoại, cầm dao tấn công shipper.

Trong lúc anh P.V.K chỉ đường thì 1 trong 2 tên này giật điện thoại hiệu Xiaomi của nạn nhân rồi phóng xe bỏ chạy. Nam shipper lập tức đuổi theo, kéo ngã chiếc xe máy.

Sau đó, nam shipper giằng co giữ một tên cướp lại thì bị đồng bọn của hắn dùng dao đâm vào vùng đầu, rất may không trúng chỗ hiểm.

Cùng lúc này, một người phụ nữ chứng kiến vụ việc hô hoán người đến giúp đỡ. Ba thanh niên trong một văn phòng gần đó cũng nhanh chóng lao ra, đuổi theo 2 tên cướp nên nam shipper được giải cứu.

Thấy vậy, 2 tên cướp bỏ lại chiếc xe máy màu trắng chạy thẳng vào bụi cỏ cao quá đầu. Do chúng có dao nên người dân không dám đuổi theo mà thông báo cho cơ quan công an đến xử lý vụ việc. Sau đó, nam shipper được đưa đến Trạm Y tế xã Cự Khê kiểm tra.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thanh Oai và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, truy bắt kẻ gây án.