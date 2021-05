Cấp dưới khẳng định nguyên Trưởng CA Tây Hồ chỉ đạo không giữ nghi phạm vụ cướp

(VTC News) -

Ngày 24/5, Công an TP Hà Nội vẫn đang đình chỉ công tác với ông Phùng Anh Lê (Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội) và ông Phạm Quý Hải (Phó trưởng Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để cơ quan chức năng làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp khi ông Lê còn làm Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Đáng chú ý, mới đây, trong báo cáo của Trung tá V.C.N. (Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tây Hồ), một số cán bộ, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ đề xuất, yêu cầu tạm giữ hình sự tên cướp Nguyễn Hữu Tài (28 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê lúc đó lại chỉ đạo không tạm giữ hình sự đối với Tài.

Theo báo cáo của trung tá V.C.N, thời điểm tháng 9/2016, sau khi biết Công an quận Tây Hồ đang điều tra vụ việc có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật do Nguyễn Hữu Tài cầm đầu, nghi phạm này đến Công an quận Tây Hồ viết đơn đầu thú.

Trụ sở Công an quận Tây Hồ.

Quá trình điều tra, đánh giá, Trung tá V.C.N. và điều tra viên P.T.H. có cùng quan điểm Tài và đồng bọn có dấu hiệu phạm tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và đề xuất lãnh đạo Công an quận Tây Hồ ra quyết định tạm giữ hình sự Tài để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, sau khi nghe báo cáo và đọc hồ sơ, Đại tá Lê lại cho rằng, các tài liệu, chứng cứ còn yếu, chưa có căn cứ để tạm giữ hình sự Tài và chỉ đạo bằng miệng không tạm giữ hình sự đối với Tài. Ngoài ra, đại tá Lê còn phê bình trung tá N. về cách nhận định trong vụ việc này là không đúng người đúng tội, dễ dẫn đến oan sai.

Báo cáo của Thượng tá Phạm Quý Hải cũng thể hiện Đại tá Lê chỉ đạo toàn bộ vụ việc. Cụ thể, sau khi tiếp nhận vụ việc công dân trình báo bị bắt giữ trái luật do mâu thuẫn trong việc đòi nợ nhau, Thượng tá Hải báo cáo Đại tá Lê và yêu cầu thuộc cấp thụ lý giải quyết theo quy định, sớm hoàn tất thủ tục để ký quyết định tạm giữ Tài về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Tuy nhiên, khi thuộc cấp chưa kịp trình ông ký quyết định thì các cán bộ liên quan báo cáo lại rằng, Đại tá Lê thấy việc giữ hình sự đối với Tài là chưa đủ căn cứ nên chỉ đạo bằng miệng không giữ hình sự, cho Tài về và cam kết khi nào cơ quan công an triệu tập phải có mặt.

Vụ cướp xảy ra năm 2016 tại quận Tây Hồ nhưng Công an quận này không xử lý hình sự 5 tên cướp mà hòa giải giữa hung thủ và nạn nhân. Từ tháng 1 đến tháng 3/2021, những kẻ gây án lần lượt đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đầu thú nên vụ án mới được khởi tố rồi xét xử.

Ngày 29/4, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án và tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, ở quận Ba Đình, Hà Nội) 24 tháng tù về tội "Cướp tài sản".

Các đồng phạm của Tài cũng phải lĩnh án gồm: Nguyễn Khắc Đức (SN 1992, ở Tây Hồ, Hà Nội), Trần Văn Lộc (SN 1995, ở Tây Hồ, Hà Nội) cùng 20 tháng tù; Nguyễn Văn Nam (SN 1994, ở Đống Đa, Hà Nội) 18 tháng tù; Nguyễn Quang Chính (SN 1998, ở Tây Hồ, Hà Nội) 15 tháng tù treo.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận thấy, một số cán bộ Công an quận Tây Hồ liên quan đến việc không xử lý Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm về tội “Cướp tài sản”. Việc này có dấu hiệu phạm tội xâm phạm hoạt động tư pháp nên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý, giải quyết bằng vụ án khác.

Ngoài ra, tại phiên tòa ngày 29/4, vợ của bị cáo Nguyễn Hữu Tài cũng được triệu tập với tư cách người liên quan. Người phụ nữ khai, trong năm 2016 đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an quận Tây Hồ để nhờ chạy án cho chồng.

Theo bản án, năm 2016 Tài và các đồng phạm thuê căn nhà ở phường Phúc Xá (quận Ba Đình), mở cửa hàng cho vay hình thức “bốc bát họ”, trả góp theo ngày. Anh Thành (SN 1990) vay của Tài 10 triệu đồng với lãi suất 146%/năm.

Sau một tháng, anh Thành trả được 6 triệu đồng cho Tài và mất khả năng trả tiền nên Tài cùng 4 đàn em đi tìm con nợ. Gặp nhóm của Tài trên đường Hồng Hà (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) anh Thành bỏ chạy và tri hô "cướp" thì bị nhóm côn đồ đánh đập, cướp điện thoại iPhone 5.

Sau khi gây án, Tài và các đàn em ép nạn nhân lên xe để đưa đi siết nợ. Khi đang chở anh Thành đến nơi khác, xe máy của Đức hết xăng nên lợi dụng cơ hội này, nạn nhân chạy vào trụ sở Công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) gần đó trình báo. Thấy vậy, một bị cáo vứt điện thoại của anh Thành vào cổng trụ sở rồi bỏ về.

Sáng hôm sau (22/9/2016), Tài được triệu tập tới Công an quận Tây Hồ làm việc và khai báo hành vi như trên. Tối cùng ngày, Tài bị ra lệnh tạm giữ hình sự nhưng sau đó lại được đưa ra ngoài cho người nhà đón về.

Những ngày sau, Công an quận Tây Hồ mời Tài và anh Thành tới trụ sở hòa giải. Tài bồi thường cho anh Thành 15 triệu đồng và thay lại màn hình chiếc iPhone 5 của anh.