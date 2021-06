Bắt đôi nam nữ dí dao vào cổ tài xế Grab, cướp xe máy

(VTC News) -

Ngày 2/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Long Biên đang tạm giữ hình sự Lý Thành Long (SN 2005; trú tại ngõ 83 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Bùi Khánh Linh (SN 2004; trú tại ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Theo cơ quan công an, khoảng 20h30 ngày 26/5, anh N.V.T (SN 1988; trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) làm nghề xe ôm Grab đang đứng tại khu vực trước cửa toà nhà Lotte phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội) thì đôi nam nữ đến hỏi chở về khu vực phường Sài Đồng (quận Long Biên).

Lý Thành Long và Bùi Khánh Linh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi thoả thuận, anh T. đồng ý chở 2 người này với giá 150 nghìn đồng. Khi đến ngõ 229b Nguyễn Văn Linh (phường Phúc Đồng, quận Long Biên), nam thanh niên ngồi sau dí dao vào cổ anh T. đe dọa cướp tài sản. Sau đó đôi nam nữ lấy xe máy của anh T. cùng ít tiền mặt rồi bỏ chạy về hướng Big C Long Biên.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Long Biên nhanh chóng điều tra, truy bắt kẻ gây án. Đến khoảng 20h ngày 27/5, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an phường Ngọc Khánh (quận Bà Đình) bắt gữ được Lý Thành Long và Bùi Khánh Linh.

Tại cơ quan công an, đôi nam nữ này khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.