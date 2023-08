Bắt 2 nhóm mua bán hàng chục nghìn dữ liệu cá nhân, thẻ ngân hàng

(VTC News) -

Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an quận Liên Chiểu phá 2 đường dây mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân.

Theo đó, ngày 28/8, cơ quan công an đồng loạt kiểm tra 2 căn hộ 1204 nhà CT1 và căn hộ 11A14 nhà CT2 (Chung cư The OriGarden, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), phát hiện 2 nhóm gồm 11 đối tượng chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo tài khoản ngân hàng số lượng lớn.

Hiếu và Luân bị cơ quan công an tạm giữ.

Cầm đầu 2 nhóm này là Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, trú Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Phan Văn Luân (26 tuổi, trú Quảng Ngạn, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2023, Hiếu và Luân thuê căn hộ Chung cư The OriGarden. Tại đây, cả hai đầu tư trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 9 đối tượng khác đến sinh hoạt, trả lương theo tháng và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên “Hiểu Hiểu” liên hệ với 2 tài khoản Telegram có tên “Phep xinh” và “lưu ho so” để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác gồm CCCD và ảnh chụp khuôn mặt cùng 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn.

Sau đó, Hiếu đưa thông tin này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV và ví điện tử. Các tài khoản được mở Hiếu đem bán lại. Khi bị công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại.

Trong khi đó, Phan Văn Luân dùng Facebook tên “Phan Văn Luân” thỏa thuận với khoản Facebook tên “Trịnh Văn Sáng” mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại. Nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Theo công an, để tránh cơ quan chức năng phát hiện, 2 nhóm này liên tục di chuyển địa điểm. Các đối tượng cầm đầu chỉ thuê những người cùng quê để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện, công an ra quyết định tạm giữ Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu để tiếp tục điều tra, xử lý.