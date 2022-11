Mua bán dữ liệu cá nhân: Nước ngoài phạt cả tỷ USD, Việt Nam chỉ phạt 60 triệu

(VTC News) -

Sáng 4/11, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, đại biểu Đinh Công Sỹ (đoàn Sơn La) nêu tình trạng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, nhất là số điện thoại vẫn diễn ra khá phổ biến với mục đích quảng cáo hàng hóa, dịch vụ gây phiền hà cho người dân. Đại biểu chất vấn Bộ trưởng TT-TT về giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên.

Đại biểu Đinh Công Sỹ chất vấn về tình trạng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, nhất là số điện thoại.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, vừa qua chúng ta đã tăng mức phạt việc thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, nhất là số điện thoại lên gấp 2 lần.

“Tuy nhiên, mức phạt mới chỉ dừng lại 60 triệu đồng đối với doanh nghiệp và cá nhân. Còn ở nước ngoài người ta rất nghiêm khắc, người ta phạt theo doanh thu, có nước thì 6% doanh thu, có nước thì 10% doanh thu, có nghĩa là mức phạt có thể lên đến một tỷ USD, vì các doanh nghiệp này họ giàu có chủ yếu dựa vào kinh doanh dữ liệu cá nhân và nếu họ vi phạm thì mức phạt rất lớn”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Bộ trưởng Bộ TT-TT đề nghị các đại biểu quốc hội xem xét để chúng ta có điều chỉnh mức phạt các doanh nghiệp vi phạm ở doanh thu chứ không phải giá trị tuyệt đối.

Về hành lang pháp lý, Bộ trưởng Hùng cho biết thêm Bộ Công an cũng đang thực hiện những bước cuối cùng để ra nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời dần tiến đến luật hoá để xử lý các hành vi liên quan để răn đe.

“Năm 2022, Bộ đã tổ chức 11 đoàn liên ngành kiểm tra về việc thu thập dữ liệu cá nhân và chuyển 2 vụ sang cơ quan công an đề nghị xử lý hình sự. Năm 2023 chúng tôi đang dự kiến đề nghị Thủ tướng lấy hẳn 1 năm làm năm dữ liệu số Việt Nam để nâng cao nhận thức và làm tốt công việc bảo vệ dữ liệu cá nhân”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn của các đại biểu.

Về nguyên nhân dẫn đến lộ, lọt dữ liệu cá nhân, số điện thoại, Bộ trưởng cho rằng, mỗi cá nhân rất dễ dãi khi đến các cơ sở mua bán, các cửa hàng xin dữ liệu cá nhân số điện thoại mà người dân không hỏi mục đích doanh nghiệp thu thập để làm gì, có trong hợp đồng hay không, họ có đưa cho bên thứ 3 hay không. Đây là vấn đề thuộc về nhận thức của mỗi cá nhân. Do vậy, Bộ TT-TT cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ bí mật dữ liệu cá nhân.

“Để nâng cao nhận thức của người dân, cũng như trách nhiệm của Bộ, trong năm 2022 này, Bộ TT-TT thanh tra toàn diện các nhà mạng viễn thông về việc thu thập, xử lý đảm bảo an toàn và đầu năm 2023 chúng tôi sẽ thanh tra toàn bộ các doanh nghiệp bưu chính vì họ cũng thu thập nhiều dữ liệu liên quan đến hầu hết người dân và các mạng xã hội lớn, kể cả trong nước và các mạng xã hội nước ngoài hoạt động tại Việt Nam”, Bộ trưởng TT-TT nói.

Trả lời các đại biểu về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, tình trang mua bán, thu thập dữ liệu thông tin cá nhân đang diễn ra rất phức tạp, khó kiểm soát.

Bộ Công an kiến nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm cho ý kiến về Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

"Bộ cũng sớm hoàn thiện hệ thống đảm bảo an ninh quốc gia về bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân, xây dựng lực lượng cán bộ an ninh mạng chất lượng cao, có khả năng, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu quốc gia. Tích cực hợp tác quốc tế, tham gia các hoạt động về an ninh thông tin, an toàn thông tin", Bộ trưởng Tô Lâm nói.