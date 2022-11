Nhóm tội phạm dùng hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo trên 100 tỷ đồng

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Mạch Thị Nga (29 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Phát Tài (23 tuổi, trú tại tỉnh Tiền Giang) cùng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và Mạch Thị Mỵ (26 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Theo hồ sơ, cuối năm 2021, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận trình báo của chị L.N. (trú xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) về việc tài khoản ngân hàng và số điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Smart Banking của chị đã bị người khác chiếm quyền sử dụng, thực hiện các lệnh chuyển 60 triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng khác. Chị N. không có thao tác liên quan đến chuyển tiền và mất hoàn toàn quyền sử dụng SIM điện thoại cũng như tài khoản ngân hàng.

Phan Thị Bạc, Mạch Thị Nga và Phạm Lý Hùng. (Ảnh: CA Quảng Bình)

Qua điều tra, công an xác định vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động tại nhiều tỉnh, thành, nghi vấn có dấu hiệu của tội phạm "rửa tiền".

Đầu tháng 10/2022, Công an tỉnh Quảng Bình triển khai lực lượng, chia thành nhiều mũi di chuyển đến TP.HCM, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Thanh Hóa… triệu tập những người liên quan để khai thác, đấu tranh.

Trong giai đoạn 1, ban chuyên án phối hợp với Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tiền Giang đấu tranh với Nguyễn Phát Tài. Trên cơ sở đó, công an triệu tập, đấu tranh với Mạch Thị Nga, Mạch Thị Mỵ, Phan Thị Bạc (trú tỉnh An Giang) và Phạm Lý Hùng (28 tuổi, trú TP.HCM). Khám xét nơi ở của những tên này, công an thu giữ 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, khoảng 4.000 file dữ liệu chứa thông tin cá nhân bị đánh cắp và một số tang vật khác.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, những kẻ trên lợi dụng triệt để lỗ hổng trong quản lý, bảo vệ thông tin, nội dung số của các cá nhân, công ty, tổ chức để thực hiện hành vi phạm tội. Từ tháng 8/2021 đến nay, ổ nhóm tội phạm này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước, theo các nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp… để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Đặc biệt, chúng thu thập trái phép thông tin hàng nghìn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng, dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập SIM điện thoại, khôi phục mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet Banking có liên kết với SIM để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Nhằm che giấu hành vi của mình, nhóm của Mạch Thị Nga, Mạch Thị Mỵ đã cấu kết với Nguyễn Phát Tài, kẻ chuyên “rửa tiền” thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc.

Ước tính, có khoảng 40 tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền chiếm đoạt được và để “rửa tiền”, tổng số lượng giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Bình đang phối hợp cùng các lực lượng để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan.