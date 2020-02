Tháng 1/2020, hơn 130 ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam mỗi ngày

Cụ thể, ước tính trong tháng 1/2020, 4.000 ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam, tăng 14,3% và trị giá là 106 triệu USD, giảm 48,6% so với tháng trước.

So với tháng 1/2019, lượng và trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng giảm 61% về trị giá.

Tính đến hết tháng 12/2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại về Việt Nam đạt 142 nghìn chiếc, với tổng trị giá 3,1 tỷ USD.

Ngoài ô tô, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam trong tháng 1 là sắt thép, xăng dầu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện... Tuy nhiên, các mặt hàng này đều giảm so với tháng trước.

Cụ thể, mặt hàng xăng dầu các loại, nhập khẩu trong tháng1/2020 ước tính là 500.000 tấn, giảm 28,4% so với tháng trước và trị giá là 260 triệu USD, giảm mạnh tới 32,3%, tương đương giảm 56,9% về lượng và giảm 65,4% về trị giá so với tháng 1/2019.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng1/2020 là 3,65 tỷ USD, giảm 15,3% so với tháng trước và giảm 8,5% so với tháng 1/2019.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng1/2020 là 3,2 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng trước và tăng 6,8% so với tháng 1/2019.

Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 1/2020 là 1 triệu tấn, giảm 16,3% và trị giá là 600 triệu USD, giảm 17,1% so với tháng 12/2019, giảm 25,4% về lượng và giảm 26% về trị giá so với tháng 1/2019.

Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 1/2020 ước tính là 410.000 tấn, tăng 26,4% và trị giá là 187 triệu USD tăng 13,8% so với tháng 12/2019. So với tháng 1/2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong tháng này giảm 16,4% về lượng và trị giá ước tính giảm 19,7%.

Quặng các loại: xuất khẩu trong tháng 1/2020 ước tính là 180 nghìn tấn, giảm 37,1% và trị giá là 15 triệu USD, giảm 1% so với tháng 12/2019, tăng 35,8% về lượng và trị giá ước tính tăng 46,2% so với tháng 1/2019.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1 năm 2020 sơ bộ đạt 36,62 tỷ USD, giảm 18,4% so với tháng trước và giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 18,2 tỷ USD, giảm 19,4% so với tháng 12/2019 và tổng trị giá nhập khẩu đạt 18,42 tỷ USD, giảm 17,4% so với tháng 12/2019.

Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng đầu tiên năm 2020 có mức thâm hụt 232 triệu USD, trái ngược với xu hướng thặng dư của tháng 1/2019.