Siêu thị Big C GO Quảng Ngãi chỉ được bán hàng thiết yếu khi mở cửa trở lại

Tối 1/4, trả lời VTC News, ông Nguyễn Minh Đạo - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa ký văn bản về hoạt động của Trung tâm thương mại và siêu thị GO Quảng Ngãi.

Văn bản này yêu cầu Chi nhánh Công ty Cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản bán lẻ Hùng Cường - hai đơn vị kinh doanh, quản lý siêu thị Big C GO Quảng Ngãi, đóng cửa siêu thị cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Big C GO Quảng Ngãi chỉ bán hàng tiêu dùng thiết yếu nếu được phép mở cửa. (Ảnh: V.T)

"Trung tâm chỉ được phép mở cửa hoạt động để bán một số sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhân dân khi đảm bảo các điều kiện về hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19", Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo.

Ngày 26/3, Trung tâm thương mại và siêu thị Big C GO Quảng Ngãi khai trương, thu hút rất đông khách hàng, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người phòng lây lan dịch Covid-19 của chính quyền. Rất nhiều khách hàng tới siêu thị trong ngày khai trương không đeo khẩu trang.

17h cùng ngày, siêu thị tạm thời đóng cửa để chấn chỉnh lại công tác phòng chống dịch, bệnh.

Người dân tấp nập ra vào siêu thị trong ngày khai trương.

Ngày 27/3, đại diện Big C GO Quảng Ngãi cho biết, siêu thị chỉ tạm thời đóng cửa trong 3 ngày (từ 27 đến 29/3) và sẽ mở lại vào ngày 30/3.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, cơ quan chức năng phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại đây chưa được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Với sai phạm trên, Sở Công Thương Quảng Ngãi yêu cầu siêu thị tiếp tục đóng cửa cho tới khi đủ điều kiện.

Cơ quan chức năng cũng quyết định lập biên bản vi phạm đối với cơ sở này. Đây là trường hợp đầu tiên ở Quảng Ngãi bị lập biên bản vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Video: Dòng người chen chúc mua sắm trong Big C GO Quảng Ngãi