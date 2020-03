Phạt 10 triệu đồng người bịa tin 2 khách Anh nhiễm virus conona dẫn gái về khách sạn

Chiều 18/3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng hoàn tất thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng với N.T.H. (36 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, khuya 8/3, H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung: "2 du khách người Anh dương tính với virus corona không khai báo chuyện đưa gái về mà lễ tân tự chủ động khai báo với Công an. 2 cô gái này trú tại khu trọ ở Tiểu La, làm việc quần quật thêm mười mấy khách nữa trong 2 ngày, mười mấy khách này lại về nhà và lây lan tiếp ra".

Cơ quan công an làm việc, lập biên bản xử phạt bà H. vì đăng tin sai sự thật.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh, kết luận nội dung do H. đăng tải hoàn toàn sai sự thật. Trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, 2 du khách người Anh tên P.M. và K.A.C. không đưa 2 cô gái nào về khách sạn Vanda như nội dung bà H. đăng tải.

Lực lượng công an và y tế có cách ly hai trường hợp trú tại đường Tiểu La là bà N.T.K.T. (nhân viên sân golf Bà Nà) và bà N.T.H. (nhân viên sân golf Montgomerie, Quảng Nam).

Việc H. cho rằng tại đường Tiểu La có cách ly hai cô gái từng tiếp xúc với hai du khách người nước ngoài ở khách sạn Vanda là thông tin sai sự thật; gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tạo tâm lý hoang mang cho dư luận trong công tác phòng chống dịch Covid-19, vi phạm nghị định 72 của Chính phủ.

