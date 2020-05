Khởi tố kẻ bóp cổ, dìm vợ câm điếc xuống nước ở Quảng Nam

Ngày 25/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tới (31 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Phạm Văn Tới. (Ảnh: C.A)

Nạn nhân trong vụ án là chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, bị câm điếc) - vợ tới.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h15 ngày 16/5, chị Phạm Thị Tuyết được phát hiện nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh, trên cổ có vết bầm tím.

Tới cùng người thân đưa chị Tuyết đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Tới chính là nghi phạm ra tay sát hại chị Tuyết.

Tại cơ quan điều tra, Tới khai nhận, y ra tay bóp cổ, dìm nước chị Tuyết khi nạn nhân đang gội đầu trong nhà vệ sinh của gia đình.