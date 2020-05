Kẻ tàng trữ ma túy xin hối lộ 100 triệu đồng để trốn tội

Chiều 15/5, Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã chuyển giao một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy cho Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình vào tối 13/5, Công an phường Tân An phát hiện Phạm Anh Tuấn (30 tuổi, thuê trọ tại số 4/35 đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An) tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra nhà trọ của Tuấn, Công an phường Tân An phát hiện, thu giữ 32 gói giấy bạc chứa heroin được kẻ này giấu trong đoạn ống nhựa quấn băng keo màu đen.

Phạm Anh Tuấn tại cơ quan công an.

Trong quá trình bị bắt giữ, Tuấn ngỏ ý đưa cho tổ công tác 100 triệu đồng để được bỏ qua nhưng lực lượng công an cương quyết từ chối, đồng thời cảnh cáo hành vi hối lộ này của Tuấn.

Quá trình điều tra, bước đầu Tuấn khai bản thân có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi ra tù, Tuấn lại nghiện ma túy, thường xuyên đến khu vực xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột để mua ma túy của một người chưa rõ nhân thân lai lịch về để sử dụng.