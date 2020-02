Đăng tin sai lệch người từ Vĩnh Phúc về quê chơi, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Sáng 19/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vừa hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị L. (SN 1983, ở thôn 3, xã Du Lễ, Kiến Thụy, Hải Phòng) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Tại cơ quan công an, L. khai nhận, chiều 15/2, L. đi ngang qua chợ xã Du Lễ thì nghe được thông tin bàn tán với nội dung, con gái nhà hàng xóm ở vùng có dịch về làng chơi.

Đến tối, L. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Co May Nguyenv” đăng tải bài viết với nội dung: “Ở Vĩnh Phúc có dịch bệnh corona phải cách ly hoàn toàn sao cho con nhà bác Phẩm Thơ lấy chồng ở đấy lại về làng mình được... Nhà nó ở đúng vùng dịch luôn đấy mọi người”, và gắn bài viết thêm vào 9 tài khoản Facebook khác.

Bài viết lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người với hàng chục lượt “like” và chia sẻ, cùng nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Nguyễn Thị L. tại cơ quan công an.

Qua xác minh, thu thập tài liệu, Công an huyện Kiến Thụy phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hải Phòng xác định, những thông tin trong bài viết trên là không đúng sự thật, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận về dịch bệnh Covid-19, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý của người dân địa phương.

Lực lượng chức năng xác định, Nguyễn Thị L. là chủ tài khoản Facebook “Co May Nguyenv”. Nhận thấy hành vi của mình là sai trái, ngay đêm 15/2, L. tự động xóa bài đăng trên mạng xã hội và sang xin lỗi người hàng xóm.

Theo đó, Công an huyện Kiến Thụy lập biên bản đề nghị xử phạt mức 10 triệu đồng đối với Nguyễn Thị L. về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện với quy định: "Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

