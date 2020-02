Chủ lò mổ gia súc sản xuất 30.000 khẩu trang y tế 'dởm'

Ngày 25/2, trả lời VTC News, ông Trần Đăng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang do ông Bùi Văn Đại (trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30.000 khẩu trang có dấu hiệu làm nhái khẩu trang y tế.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang y tế giả tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An. (Ảnh: BNA)

Toàn bộ khẩu trang nói trên không có lớp kháng khuẩn. Chủ xưởng may cũng không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số nguyên liệu đầu vào để sản xuất số khẩu trang nói trên.

Ông Đại khai nhận, nguyên liệu đầu vào được nhập từ một người đàn ông có địa chỉ ở huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

"Hiện chúng tôi đang tạm giữ lô hàng hơn 30.000 chiếc khẩu trang nói trên để chờ kết quả giám định", Cục trưởng Cục QLTT Nghệ An cho biết thêm.

Được biết, trước đây ông Đại là chủ lò mổ gia súc. Thấy nhu cầu về khẩu trang y tế của người dân tăng cao, ông Đại mua máy may và thuê công nhân để sản xuất khẩu trang nhái khẩu trang y tế từ 20/2 để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

