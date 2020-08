Bác sĩ về hưu, sinh viên chống ‘giặc COVID’: Quê hương gọi, chúng tôi lên đường

Tròn nửa tháng kể từ ngày chính quyền TP Hội An, tỉnh Quảng Nam gửi thư kêu gọi cũng là ngần ấy thời gian bà Ngô Thị Nga cùng nhiều sinh viên y khoa lao vào “trận chiến” chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

“Còn sức thì còn cống hiến”

Đó là khẳng định chắc nịch của bà Ngô Thị Nga (59 tuổi, trú TP Hội An) khi xung phong lên tuyến đầu chống dịch theo tiếng gọi của quê hương.

Hơn 30 năm công tác tại Bệnh viện Hội An, năm 2017, bà Nga nhận quyết định nghỉ hưu. 3 năm “rũ bỏ” chiếc áo blouse trắng, bà lui về với cuộc sống điền viên, vui vầy cùng con cháu.

Bà Nga (ngoài cùng bìa phải) cùng lực lượng y tế đi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân khu vực cách ly, phong tỏa.

Thế rồi bỗng một hôm, “máu” nghề trỗi dậy, bà lại có cơ hội cống hiến sức mình cho ngành y tế. Đó là ngày lãnh đạo Hội An phát đi thư kêu gọi tham gia, hỗ trợ thành phố trong công tác phòng chống dịch.

Bà Nga kể, ngày 1/8, bà đọc bản tin trên báo thông tin Hội An đang gặp khó khăn về lực lượng nhân viên y tế.

“Trong thư, thành phố kêu gọi cả bác sĩ, y sĩ nghỉ hưu xung phong lên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Nhận thấy mình đủ điều kiện, tôi không ngần ngại đăng ký tham gia”, bà Nga nói.

Đêm 1/8 ghi danh, sáng hôm sau, bà Nga đã có mặt ở Trung tâm Y tế thành phố từ sớm.

Theo bà Nga, thời điểm này, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở phố cổ Hội An đang trong thế “căng như dây đàn”.

Bởi sau ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận ở khối An Hội, phường Minh An hồi cuối tháng 7, cả thành phố bắt đầu xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn người thuộc diện F1, F2. Do đó, việc nhanh chóng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm là một trong những nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu.

Nhắc tới công việc bản thân đảm nhận 2 tuần qua, bà Nga chia sẻ, ngay buổi đầu tình nguyện tham gia phòng chống dịch, bà cùng lực lượng y tế bên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có mặt ở khối phố An Hội để triển khai lấy cả ngàn mẫu xét nghiệm.

Bà Nga và bộ dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm.

Cứ thể, hằng ngày, từ sáng sớm tới chiều tối, cựu nhân viên y tế này chẳng nề hà “trực chiến” ở các khu cách ly, phong tỏa – nơi dịch bệnh rình rập để hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. Ngày ít thì vài trăm, ngày nhiều lên tới hàng ngàn mẫu.

“Ban đầu nghe tôi đi làm công tác chống dịch, cả nhà ai nấy can ngăn. Thế nhưng lúc này quê hương đang cần, tôi không thể ngồi yên bởi mình còn sức thì còn cống hiến”, bà Nga quả quyết và vui vẻ bộc bạch, bây giờ thay vì phản đối, các thành viên lại quay sang đồng tình, ủng hộ nghĩa cử của người vợ, người mẹ trong gia đình. Nhờ vậy, bà Nga như được tiếp thêm sức mạnh, vững tâm hơn trong cuộc chiến chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

“Vắng bóng F1, chúng em mới về nhà”

Đó là câu trả lời chung đầy quả quyết của Trương Bảo Ngọc, Lê Thị Mỹ và Nguyễn Văn Bảo Lộc – 3 bạn sinh viên y khoa đang “đóng quân” ở khu cách ly Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam (39 Nguyễn Tất Thành, TP Hội An) khi được hỏi bao giờ về nhà?

Ngọc đang đo thân nhiệt cho trường hợp F1.

Trò chuyện với chúng tôi khi vừa rảo bước qua hàng chục phòng học (trưng dụng làm phòng cách ly) để đo thân nhiệt cho các trường hợp F1, Ngọc vã mồ hôi hột trong lớp quần áo bảo hộ.

Ngọc cho hay, mình là một trong số chục sinh viên y khoa đăng ký tham gia công tác phòng chống dịch ngay khi bức thư kêu gọi của thành phố phát đi. Ban đầu, Ngọc được phân công về kho Dược của Trung tâm Y tế.

Công việc phân loại, chọn thuốc để chuyển tới khu cách ly cho những trường hợp F1 có triệu chứng ho, sốt phù hợp với chuyên ngành mà cô đang theo học ở Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

“Sau một tuần đảm nhận công việc trên, tối 7/8, em nhận được cuộc gọi của lãnh đạo trung tâm thông tin lực lượng y tế ở khu cách ly trường dân tộc nội trú đang rất mỏng, cần tăng cường gấp. Không do dự, em đồng ý ngay”, Ngọc nói và kể thêm, thời điểm kết thúc cuộc gọi là 19h30. Tiếp đến, em dành 30 phút để chuẩn bị vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và tức tốc lên đường. Đúng 20h, nữ sinh viên này có mặt ở khu cách ly và bắt tay ngay vào việc tiếp đón, bố trí phòng cho các trường hợp F1.

Giống như Ngọc, Lê Thị Mỹ (trú phường Thanh Hà) - nữ sinh viên năm 5, chuyên ngành Y Đa khoa, Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, cũng có vỏn vẹn 30 phút để chuẩn bị mọi thứ và lao đến khu cách ly ngay trong đêm 7/8.

Ngọc, Mỹ và Lộc đón các trường hợp F1 tới khu cách ly vào tối 14/8.

“Mấy hôm đầu được phân công về trạm y tế hỗ trợ chống dịch, ba mẹ ở nhà cũng không mấy lo lắng vì mình đi – về trong ngày.

Nhưng khi nghe mình chuyển vào khu cách ly – nơi có các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, cả nhà ai cũng e ngại. Sau vài phút ngắn ngủi, mình đã trấn an được tinh thần của người thân và yên tâm nhận nhiệm vụ”, Mỹ trải lòng.

Tham gia tình nguyện chống “giặc COVID” ở khu cách ly cùng với 2 “đàn chị”, Nguyễn Văn Bảo Lộc (trú phường Cẩm Phô), sinh viên năm 2, khoa Y, Đại học Duy Tân, mấy ngày qua sốt sắng đo thân nhiệt, thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần của bà con thuộc diện F1.

“Công việc chính của tụi em ở khu cách ly là đón các trường hợp F1 và đo thân nhiệt. Nhiều đêm, tụi em thức tới tận 22-23h để đón người vào cách ly. Dù vất vả thế nào, những người trẻ như em cũng chịu được, miễn sao dịch bệnh sớm bị dập tắt”, Lộc bộc bạch.

Cùng với Ngọc, Mỹ, Lộc cũng đang kiên định với suy nghĩ chừng nào “vắng bóng” F1 ở khu cách ly, họ mới nở nụ cười mãn nguyện và trở về nhà.