Bắc Kinh ghi nhận nhiệt độ bề mặt mặt đất lên đến gần 72 độ C

Hôm nay (24/6), hàng loạt thành phố ở Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo nắng nóng và mưa lớn khi những ngày qua nhiều khu vực phải hứng chịu thời tiết cực đoan khắc nghiệt hiếm thấy từ trước đến nay.

Bắc Kinh là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt nắng nóng lần này. Sáng nay, Bắc Kinh ngày thứ hai liên tiếp ban bố cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất với nhiệt độ cao nhất được dự báo có thể tiếp tục duy trì ở mức khoảng 40°C ba ngày liên tiếp, lập “cú hat-trick” đầu tiên trong lịch sử. Lần trước Bắc Kinh đưa ra cảnh báo này là vào năm 2014.

Nhiệt độ ngoài trời Bắc Kinh ngày 23/6. (Ảnh: Tân Hoa xã)

16h ngày 23/6, trạm khí tượng ở ngoại ô phía Nam, nơi được coi là thước đo nền nhiệt của Bắc Kinh, tiếp tục ghi nhận mức nhiệt 40,3°C. Đây là lần đầu tiên trạm này đạt nhiệt độ trên 40°C hai ngày liên tiếp. Hơn 40% trạm quan trắc khí tượng trong thành phố có mức nhiệt trên 40°C.

Trước đó, ngày 22/6, trạm này từng ghi nhận nền nhiệt 41,1°C, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ mọi thời đại của tháng 6 là 40,6°C ghi nhận vào năm 1961. Cùng ngày, trạm thời tiết này cũng ghi nhận nhiệt độ bề mặt mặt đất lên tới 71,8°C vào buổi chiều, mức cao kỷ lục thứ hai được ghi lại tại đây.

Sáng 24/6, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc lại phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, mức thứ 2 trên 4 cấp, trên cả nước này với dự báo hàng loạt địa phương như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam nhiệt độ từ 37-39°C, một số nơi khoảng 40°C.

Cục Khí tượng Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV đối với nhiệt độ cao bắt đầu từ 9 giờ sáng 23/6. Cũng theo cơ quan này, 2.830 trạm quan trắc thời tiết trên cả nước này ghi nhận nhiệt độ cao trên 40°C, trong khi 2.130 trạm ghi nhận lượng mưa lớn.

Trong khi cư dân ở miền Bắc Trung Quốc đang phải chịu đựng thời tiết nắng nóng, thì miền Đông và miền Nam phải đối mặt với nguy cơ mưa lớn. Ngày 23/6, cơ quan khí tượng nước này đã đưa ra cảnh báo mưa lớn màu vàng, dự báo 10 tỉnh, thành và khu tự trị gồm Thượng Hải, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây... sẽ có mưa to trong 3 ngày tới. Trong khi đó, một số nơi ở Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây có mưa rất to, kèm theo giông lốc và gió giật mạnh, dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất và các hiện tượng thiên tai địa chất khác.

Bích Thuận (VOV-Bắc Kinh)