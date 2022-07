Ảnh vệ tinh NASA cho thấy tác động kinh hoàng của nắng nóng

Theo tờ Dailymail ngày 23/7, những thiệt hại do thời tiết nắng nóng chưa từng có được thể hiện rõ ràng trong các hình ảnh do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) chụp lại. Người dẫn chương trình thời tiết kiêm nhà khí tượng học Dan Holley của đài BBC đã chia sẻ trực tuyến những hình ảnh này.

Bức ảnh cho thấy khung cảnh xanh tươi rộng lớn của nước Anh đã bị biến đổi thành địa hình khô cằn sau khi trải qua đợt nắng nóng trong tuần vừa rồi.

Ảnh vệ tinh chụp một khu vực ở Anh vào năm 2021. (Ảnh: NASA)

Ảnh chụp sau khi Anh trải qua đợt nắng nóng vừa rồi. (Ảnh: NASA)

Đầu tuần, nhiệt độ ở Anh tăng lên mức cao kỷ lục, lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 40 độ C.

Nhiệt độ cao nhất trong lịch sử là 40,3 độ C được ghi nhận tại Coningsby vào ngày 19/7, cao hơn tới 1,5 độ C so với kỷ lục trước đó là 38,7 độ C được thiết lập vào năm 2019.

Cái nóng như thiêu đốt khiến Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) đưa ra cảnh báo đỏ đầu tiên về nhiệt độ cực cao, có nghĩa là có đe dọa đến tính mạng. Các chuyên gia dự đoán hàng nghìn người có thể chết trong các sự cố liên quan đến nắng nóng.

Nhiệt độ như thiêu đốt cũng làm bùng phát ​​hàng chục vụ cháy rừng trên khắp đất nước, tràn qua các vùng nông thôn của Anh. Đã xảy ra ít nhất 28 vụ cháy rừng ở Anh vào ngày nóng nhất trong năm (19/7). Hàng trăm lính cứu hỏa trên khắp nước Anh đã phải vất vả kiểm soát các trận cháy rừng đang hoành hành.

Những cơn gió nóng trong thời tiết 40,3 độ C đã khiến một đám cháy kinh hoàng lan về phía làng Wennington. Bất chấp những nỗ lực hết mình của 100 nhân viên cứu hỏa, có tới 19 ngôi nhà ở Wennington đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Một số gia đình sau đó cho biết họ đã mất tất cả trong vụ cháy rừng.

Cháy rừng lan tới làng Wennington. (Ảnh: Dailymail)

Số vụ cháy rừng trên khắp đất nước khiến các nhân viên cứu hỏa đưa ra cảnh báo cho người dân rằng cháy rừng có thể sẽ bùng phát ba năm một lần và đây một lời cảnh tỉnh về biến đổi khí hậu đối với Anh.

Ông Mike Kendon tại Met Office cho biết: “Nhiệt độ vào ngày 18/7 rất cao rồi lại tăng thêm từ 2 đến 4 độ C vào ngày 19/7, khiến ngày này nóng chưa từng có trong lịch sử Anh”.

Tiến sĩ Nikos Christidis - nhà khoa học khí hậu tại Met Office - cho biết: “Biến đổi khí hậu đã tác động đến khả năng xảy ra hiện tượng nhiệt độ cực đoan ở Anh. Tỷ lệ xảy ra những ngày 40 độ C ở Anh có thể nhiều gấp 10 lần trong điều kiện khí hậu hiện tại so với khi khí hậu tự nhiên không bị ảnh hưởng bởi tác động của con người.

Trong khi đó, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), sau đợt nắng nóng hoành hành tại châu Âu vừa rồi, nhiệt độ sẽ vẫn cao trên mức bình thường cho đến giữa tuần sau. Giá đốc Phòng Khí hậu ứng dụng thuộc WMO, ông Robert Stefanski cho biết dự báo trên được đưa ra dựa trên các mô hình khí hậu từ các đối tác của WMO ở cấp quốc gia và khu vực.

Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cảnh báo số lượng các đợt nắng nóng có thể cao hơn nhiều trong tương lai do biến đổi khí hậu. Ông nêu rõ: "Trong tương lai, những đợt nắng nóng kiểu như thế này sẽ trở nên bình thường và chúng ta sẽ chứng kiến các đợt nắng nóng thậm chí còn cực đoan hơn".