Nắng nóng ngột ngạt, dân Mỹ lo hóa đơn tiền điện tăng vọt

(VTC News) -

Người dân New York đang than thở về việc sức nóng khủng khiếp ở châu Âu và miền Nam Hoa Kỳ cuối cùng cũng xuất hiện ở nơi họ sống. Nhiệt độ tại khu vực có thể lên tới 37 độ C trong ngày 24/7, mức cao kỷ lục ở địa phương.

Tại một trường học, trẻ em được phát cho các túi nước đá để đối phó với nắng nóng. Hai sĩ quan cảnh sát, Shaq Richardson và John Lovett, cho hay, chiếc xe tuần tra có máy lạnh giúp giảm bớt một phần cái nóng trong ca làm việc kéo dài 10 giờ của họ, nhưng chưa đủ. "Bạn liên tục đổ mồ hôi", Lovett nói.

Mùa hè đang trở nên ngột ngạt với nhiệt độ cao ở nhiều nơi tại nước Mỹ. (Ảnh minh họa)

Nhân viên bảo vệ tên David nói, anh chỉ mong được ra bãi biển. Người này cho rằng, dù muốn chạy máy điều hòa nhiệt độ ở nhà cả ngày cũng phải suy nghĩ kĩ khi cân nhắc hóa đơn tiền điện vào cuối mùa hè.

Con Edison, công ty cung cấp năng lượng cho khoảng 10 triệu người sống ở thành phố New York và Westchester, ước tính, hóa đơn tiền điện trong mùa hè này sẽ cao hơn 11-15% so với năm 2021.

Ngoài New York, tình trạng nhiệt độ tăng cao còn kéo dài trên khắp khu vực Great Plains và Texas. Hàng loạt đám cháy ở California đã thiêu rụi nhiều nhà cửa. Ở các nơi khác trên thế giới như Anh đang có ​​nhiệt độ nóng nhất từ ​​trước đến nay, còn Pháp và Tây Ban Nha cũng đang chiến đấu với những trận cháy rừng chết người.

Gustavo Ajche, nhân viên giao hàng của Grubhub, người làm nhiệm vụ trong giờ ăn trưa cao điểm từ 11h đến 15h, thời điểm nóng nhất trong ngày, thông tin, nhân viên cần mang theo nhiều áo phông và thay quần áo thường xuyên vì họ đổ nhiều mồ hôi. Ajche nói, anh và các đồng nghiệp của mình rất biết ơn chủ nhà hàng đã cung cấp nước miễn phí cho họ.

“Bão và thời tiết điên cuồng là những gì khiến nhân viên giao hàng trở nên rất cần thiết", anh nói thêm.

Các quan chức thành phố chỉ ra rằng, những ngày hè có thể là niềm vui đối với một số người nhưng nhiệt độ cũng có thể gây chết người. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, từ năm 1979 đến năm 2018, 11.000 người ở Mỹ đã chết vì nắng nóng. Từ năm 2010 đến 2019, trong số 100 người New York chết mỗi năm tại những ngôi nhà nóng bức, hơn 80% không có điều hòa hoặc điều hòa không chạy.

New York đang cung cấp các trung tâm làm mát tại các thư viện công cộng, trung tâm cộng đồng, các cơ sở của cơ quan quản lý nhà ở thành phố và người dân có thể tìm thấy những nơi này thông qua công cụ trên trang web.