Anh tăng ngân sách quốc phòng thêm 6 tỷ USD trong 2 năm tới

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Chính phủ Anh sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 5 tỷ bảng Anh (6 tỷ USD) trong 2 năm tới để bổ sung kho vũ khí cung cấp cho Ukraine, hiện đại hóa năng lực hạt nhân và tài trợ cho giai đoạn tiếp theo của thoả thuận tàu ngầm AUKUS.

Trong số tiền này, 3 tỷ bảng Anh (3,6 tỷ USD) sẽ được chi cho doanh nghiệp phát triển lĩnh vực hạt nhân quốc phòng, trong khi số tiền còn lại sẽ "bổ sung và củng cố kho dự trữ đạn dược của Anh để tăng cường nguồn vũ khí cung cấp cho Ukraine".

Anh hiện chi khoảng 2,1% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng. (Ảnh: Crown Copyright)

Chính phủ Anh cũng dự kiến công bố một loạt các biện pháp mới được thiết kế để tăng cường an ninh kinh tế, năng lực công nghệ và phát triển quốc tế của Anh. Trong đó, Anh sẽ thành lập cơ quan an ninh bảo vệ quốc gia mới trong cơ quan an ninh và phản gián nội địa MI5, để cung cấp tham vấn an ninh cho các doanh nghiệp và tổ chức khác của nước này.

Văn phòng Thủ tướng Anh cũng cho hay, Thủ tướng Rishi Sunak đặt ra tham vọng tăng chi tiêu quốc phòng của Anh lên 2,5% GDP trong thời gian tới, hiện con số này ở mức hơn 2%. Hiện tại, ngân sách của Bộ Quốc phòng Anh ở mức 48,6 tỷ bảng (58,4 tỷ USD).

Theo Sky News, khoản tài trợ bổ sung trị giá 6 tỷ USD chưa bằng một nửa số tiền mà Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace đề xuất.

Theo dự kiến, Thủ tướng Rishi Sunak sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Australia Anthony Albanese ở Mỹ vào hôm nay (giờ địa phương). Đây là 3 nước thành viên của hiệp ước an ninh AUKUS. Lãnh đạo Mỹ, Anh và Australia dự kiến công bố kế hoạch cung cấp tàu ngầm do Mỹ và Anh thiết kế cho Australia để đối phó với Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

