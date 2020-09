Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500 mét, tại khu vực các quận nội thành TP Hà Nội vào chiều nay có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 20-30 phút tại một số trạm đạt từ 20-40mm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng, tắc đường ùn ứ nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường trung tâm Thủ đô.

Một số hình ảnh ngập úng, tắc đường tại Hà Nội vào chiều tối nay:

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ùn ứ các phương tiện (Ảnh: Lê Hồng Sơn)

Khu vực đường Lê Văn Lương.

Tại phố Duy Tân, hàng dài xe ô tô bị ùn tắc. (Ảnh: Huy Mạnh)

Tại đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) các phương tiện ô tô đứng chen chân nhích từng chút một.

Mưa kéo dài suốt từ cuối giờ chiều đến tối.