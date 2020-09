Không khí lạnh kết hợp hoàn lưu sau bão số 5, cả nước mưa dông

Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (19/9), ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 18/9 đến 3h ngày 19/9) phổ biến 40-100mm, có nơi lớn hơn như Cửa Hội (Nghệ An) 183.8mm, TP Vinh 142mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 111mm.

Dự báo ngày và đêm nay, ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/24h, có nơi trên 300mm/24h; khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h; có nơi trên 120mm/24h.

Từ đêm mai, mưa giảm dần. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ giảm dần nên trong hôm nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh kết hợp hoàn lưu sau bão gây mưa dông diện rộng trên cả nước.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đang có mưa dông mạnh.

Hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần nên hôm nay ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Vịnh Thái Lan hôm nay có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Video: Hai người chết và mất tích, miền Trung thiệt hại do bão số 5