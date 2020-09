Mưa lớn cuốn trôi cây cầu tạm duy nhất, một bản ở Nghệ An bị cô lập hoàn toàn

Liên tiếp 2 ngày qua tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to. Tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), mưa lớn đã cuốn trôi cây cầu tạm duy nhất vào bản Huồi Thum, khiến cho bản này bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Mưa lớn cũng khiến 2 bản khác của xã Na Ngoi bị cô lập, nhiều tuyến đường liên bản đã bị sạt lở gây ách tắc giao thông,

Người dân và lực lượng chức năng xử lý điểm sạt lở tại xã Na Ngoi.

Tối 19/9, ông Xồng Vả Dềnh, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, mưa lũ đã cuốn trôi, đất đá đè chết 8 con trâu của một người dân trên địa bàn. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng khắc phục các điểm bị sạt lở, giải tỏa ách tắc giao thông.

Mưa lũ cũng khiến đoạn đường từ bản Xốp Dương lên bản Cha Nga, xã Mỹ Lý bị sạt lở, chia cắt, khiến ô tô, xe máy không thể đi lại được.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, mưa lớn những ngày qua làm ngập nước, sạt lở gây ách tắc ở một số tuyến giao thông như: quốc lộ 48E; đường tỉnh 541B; đường tỉnh 534B...

Ngoài ra mưa lũ cũng làm hư hại hơn 2.000 ha lúa ở huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc; hơn 100 ha diện tích nuôi trồng thủy sản ở thành phôa Vinh và huyện Nghi Lộc; hàng trăm ha hoa màu ở thị xã Cửa Lò, huyện Đô Lương, Thanh Chương…

Mưa lũ những ngày qua khiến 1 người tại tỉnh Nghệ An và 1 người tại tỉnh Hà Tĩnh tử vong.