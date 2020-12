Ấn Độ thử nghiệm thành công tàu sân bay Vikrant

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 13 bị can liên quan đến sai phạm trong quá trình giám sát thi công xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng.

Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, sẽ xử lý nghiêm nhóm công an phường Phú Thọ Hòa "nhận tiền bảo kê" để không xử lý những đối tượng tàng trữ, buôn bán ma túy.

Thủ tướng nêu rõ bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân, là thước đo quan trọng; nơi nào nhân dân còn lo lắng, bất an thì nơi đó công an chưa hoàn thành nhiệm vụ.