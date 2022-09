Ám ảnh những vụ cháy quán karaoke thảm khốc khiến nhiều người thiệt mạng

(VTC News) -

Ngăn 'thảm họa' cháy nổ quán karaoke thế nào?

Mới đây nhất, vụ cháy được coi là thảm họa xảy ra tại quán karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến 32 người thiệt mạng. Vụ cháy bùng phát vào khoảng 20h15 ngày 6/9, bắt nguồn tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương huy động phương tiện cùng 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng khói âm ỉ đến ngày hôm sau.

Sau 24 giờ tìm kiếm, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy lên tới 32 người (17 nam, 15 nữ).

Khói lửa bốc lên nghi ngút tại quán karaoke An Phú.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m2 (cao 3 tầng), trong đó có 29 phòng hát. Quán karaoke An Phú được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2016. Năm 2017, cơ sở karaoke này được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra về an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh này vào các năm 2019, 2021 và gần đây nhất trong năm 2022. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do chập điện.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương được coi là hồi chuông cảnh báo cho công tác phòng cháy chữa cháy xảy ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Trước đó, hàng loạt vụ cháy nghiêm trọng cũng xảy ra tại các quán hát, cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội.

3 lính cứu hỏa hy sinh khi chữa cháy

Khoảng 13h ngày 1/8, đám cháy bùng phát tại quán karaoke ISIS cao 6 tầng ở số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm, 3 cán bộ Đội PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy gồm Trung tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã vào bên trong ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn để trinh sát, tổ chức chữa cháy và cứu người mắc kẹt.

Trong quá trình trinh sát, các chiến sĩ triển khai đi theo cầu thang bộ bên trong nhà để chữa cháy và phun nước làm mát.

Sau đó, tổ trinh sát tiếp tục quay lên các tầng trên bên trong nhà để tìm kiếm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi 3 cán bộ, chiến sĩ lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ khiến các anh hy sinh.

Ba cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke.

Trước khi hy sinh, Trung tá Đặng Anh Quân, Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi được tin 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Ngày 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Bộ trưởng quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với ông Đặng Anh Quân (Đội trưởng); truy thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng úy đối với ông Đỗ Đức Việt (cán bộ) và truy thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với ông Nguyễn Đình Phúc (chiến sĩ nghĩa vụ).

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ trên.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 liệt sĩ cán bộ, chiến sĩ.

Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Thượng úy Đỗ Đức Việt (24 tuổi), cán bộ phòng cháy chữa cháy và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi).

Cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông, 13 người chết

Đám cháy được phát hiện lúc gần 14h ngày 1/11/2016, khởi phát từ quán karaoke 68 Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) và nhanh chóng lan ra các nhà lân cận.

Sau 7 tiếng chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 13 nạn nhân tử vong. Mặt tiền 4 căn nhà cao khoảng 8 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều xe máy và ô tô hư hỏng.

Quán karaoke trên đường Trần Thái Tông rực lửa trong chiều 1/11/2016.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là khoảng 13h30 cùng ngày, Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, quê Nghệ An) và một công nhân được thuê đến để hàn sắt cắt bản lề, tháo cửa tại quán.

Tại đây, họ được nhờ thổi lửa cắt bản lề cánh cửa ra vào phòng hát tại tầng 2 (tầng đang thi công) và nhận lời. Quá trình thực hiện, Tuấn không sử dụng các dụng cụ che chắn, bảo đảm an toàn về PCCC khiến lửa vảy hàn bắn vào phần ốp cách âm, gây cháy.

Dập lửa bất thành, 2 người bỏ chạy ra ngoài đồng thời hô hoán mọi người và khách trong quán chạy ra ngoài.

Do vật liệu xây dựng, ốp tường, ốp cách âm được làm bằng nguyên vật liệu dễ cháy, biển quảng cáo cao gây khó khăn cho việc chữa cháy dẫn đến hậu quả đau lòng.

Sau đó, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố 3 bị can, gồm: Nguyễn Diệu Linh (chủ quán, ngụ phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Văn Tuấn (thợ hàn, quê Nghệ An) và Lê Thị Thì (chủ sử dụng lao động, ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về PCCC.

Tại phiên tòa ngày 27/3/2018, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Diệu Linh 9 năm tù, Hoàng Văn Tuấn 7 năm tù, Lê Thị Thì 7 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy".

Ngày 12/9/2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, quyết định giữ nguyên các quyết định bản án sơ thẩm đối với 3 bị cáo trên.

5 người chết cháy trong quán karaoke trên đường Giảng Võ

Vụ cháy xảy ra khoảng 12h15 ngày 3/5/2014, tại quán karaoke Nhật Thực (ngõ 43 đường Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội).

Bên ngoài quán karaoke Nhật Thực, nơi xảy ra vụ cháy.

Ngôi nhà dùng làm quán karaoke này có 4 tầng và một tum nằm trên diện tích đất rộng khoảng 100m2.

Ngọn lửa phát ra từ tầng một. Sau đó lửa bốc cao, lan lên các tầng trên. Hỏa hoạn xảy ra vào buổi trưa, quán karaoke vắng khách, chỉ có các nhân viên đang nghỉ tại các phòng phía trên.

Đám cháy khiến toàn bộ quầy bar cùng tầng một của ngôi nhà, biển quảng cáo phía trước bị thiêu rụi.

Đến khoảng 15h, đám cháy cơ bản được khống chế, không còn khói bốc ra từ tòa nhà. Lực lượng PCCC cấp cứu các nạn nhân ngay trên tầng thượng.

Vụ hỏa hoạn khiến 5 người chết, trong đó 2 nạn nhân tử vong tại tầng 2 và 3 nạn nhân tử vong tại tầng 3. Trong số này, có một phụ nữ chết do ngạt trong phòng vệ sinh.

Cháy quán karaoke ở Lạng Sơn, cả gia đình thiệt mạng

Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Lạng Sơn chiều 6/11/2014.

Cũng trong năm 2014, tại khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke Nonstop làm 4 người chất, trong đó có 2 vợ chồng và con nhỏ 4 tháng tuổi.

Theo đó, vào 16h ngày 6/11, đám cháy bùng phát từ tầng 2, cháy lên tầng 3.

Vụ cháy làm 4 người thiệt mạng do bị ngạt, trong đó có gia đình anh Hầu Văn Giang (SN 1981, ở đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) và vợ là chị Trần Phương Anh, con là Hầu Hà Anh (4 tháng tuổi); cháu Lý Ngọc Dũng (SN 1994, đường Văn Miếu, phường Chi Lăng).

Trả lời báo chí bên lề Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sáng 8/9, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhận định vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết tại TP Thuận An (Bình Dương) không chỉ là vụ cháy thông thường mà là thảm họa. “Những vụ cháy này ban đầu chỉ là cháy nhỏ, nhưng nếu không dập nhanh và xử lý sớm, sẽ gây thảm họa như ở Bình Dương”, ông An nói. Ông An chỉ ra thực tế, đa phần quán karaoke, nhà hàng được xây dựng theo mô hình nhà ống, khung sắt với biển quảng cáo bao quanh, gồm nhiều vật liệu dễ cháy như xốp, mút, cách âm… “Nhất là với các quán karaoke làm bằng những vật liệu rất dễ cháy như xốp, mút mà chỉ là nhà khung, ống thì biến đó thành những quan tài khi xảy ra cháy”, đại biểu An cảnh báo. Để hạn chế tối đa những thảm hoạ cháy nổ, vị Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, cần siết lại công tác quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, nhất là ở các địa phương có khu công nghiệp, thành phố lớn, cơ sở kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là karaoke. "Phải đánh giá lại khâu quản lý. Nếu làm tốt rà soát, kiểm tra thường xuyên, ai sai phạm phải xử lý nghiêm thì sẽ hạn chế tối đa hậu quả. Chúng ta không đổ lỗi cho ai và chưa có căn cứ đánh giá có tiêu cực nhưng nếu có biểu hiện tiêu cực phải xử lý nghiêm vì liên quan đến tài sản, tính mạng con người”, ông An nói.