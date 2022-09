Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người thiệt mạng

Sau gần 2 ngày, vụ cháy quán karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) vẫn khiến nhiều người bàng hoàng. Với nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng đưa ra là do chập điện, vụ cháy đã khiến 32 người chết thương tâm.

Ngọn lửa bùng lên lúc 20h45

Vào 20h45 ngày 6/9, tiếng hô hoán của nhân viên quán karaoke An Phú truyền ra ngoài. Cùng lúc này, lửa bốc cháy dữ dội, khói um lên, lan ra ngoài từ các khe cửa. Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 3, nên nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Quá hoảng loạn, một số người mắc kẹt đã nhảy lầu để thoát thân.

Nhiều người bị thương nặng, xe cứu thương được điều tới hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP Thuận An nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa, đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt.

20h45 ngày 6/9, lửa bốc cháy dữ dội, khói um lên từ quán karaoke An Phú.

Ngay trong đêm 6/9, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã huy động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 22 người mắc kẹt trên sân thượng được đưa xuống đất an toàn.

Một số nạn nhân cho biết, thời điểm quán karaoke bốc cháy dữ dội, nhiều người hô lên đừng nhảy xuống, đợi lính cứu hoả mang thang đến cứu.

Anh Đỗ Thanh Tú (nhân viên quán karaoke) cho hay, lúc hoả hoạn xảy ra, anh không thấy đường, chỉ biết chạy và không cứu được ai. "Cháy từ dưới lên chứ không phải ở trên tầng. Ở trên cũng có 2 người phục vụ, một người nhảy ra được, còn tôi chạy lên sân thượng", anh Tú nói.

Chị Như Quỳnh (nhân viên quán karaoke An Phú) cho biết, lúc đám cháy xảy ra, không ai biết vì sao cháy, mọi người chỉ chạy tán loạn. Trong lúc hoảng loạn, nhiều người la hét đừng nhảy xuống, đợi cứu hỏa mang thang tới cứu, nhưng vẫn có người nhảy xuống lầu. "Lúc đó cũng đông, 6 người chạy ra và tôi ở hành lang. Tôi rất hoảng loạn, rất sợ, bởi khói nhiều lắm, thở không nổi. Tôi tưởng mình chết trong đó rồi, khi thoát ra được mừng lắm", chị Quỳnh kể lại.

Khuya 6/9, 22 người mắc kẹt trên sân thượng được cứu xuống đất an toàn.

Bà Phạm Thị Bích Phượng (sống tại chung cư Tecco Home) - cạnh quán karaoke An Phú kể, lúc đám cháy xảy ra, thấy khói bay lên, không nghe tiếng nổ. Khoảng một giờ sau đó có tiếng nổ lớn rồi khói bốc lên ngùn ngụt. Một thời gian ngắn sau, có cứu hoả và xe cứu thương đến hiện trường.

"Tôi ở chung cư sát bên nên chạy xuống lầu để coi tình hình ra sao. Người ta bắc thang từ quán qua biệt thự kế bên để cho người ở quán leo xuống. Cũng nhờ cái biệt thự kế bên mà cứu được mấy người", bà Phượng nói.

32 thi thể lần lượt được tìm thấy

8h ngày 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận đã cập nhật được số người thương vong trong vụ cháy. Thống kê ban đầu, có 12 người chết, hàng chục người bị thương nặng.

11h, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, bên trong quán karaoke An Phú còn một nhà kho bị khóa trái, 2 phòng VIP chưa tiếp cận được, lực lượng cứu hộ đang đục tường, xử lý khói để vào trong kho tìm kiếm các nạn nhân. Nhiệt độ trong quán karaoke còn rất nóng, khói mịt mù nên các lực lượng khó tiếp cận, tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ đục tường, xử lý khói để vào trong kho tìm kiếm các nạn nhân.

“Ngoài nhà kho, hiện bên trong quán có hai phòng đang quá nóng, lực lượng chữa cháy chưa vào được bên trong, đang phải phá tường để giải tỏa bớt nhiệt”, ông Dũng thông tin.

Gần 12h, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân và đưa ra khỏi hiện trường. Tổng số người thiệt mạng sau vụ cháy tại quán karaoke nâng lên 14 người. Các nạn nhân tử vong đều chưa xác định được danh tính và thân nhân.

Do khó tiếp cận vào bên trong, lực lượng chữa cháy phải dùng búa đập tường bên hông, phun nước vào các phòng của quán karaoke để tiếp tục công tác cứu nạn, cứu hộ vì nghi còn nạn nhân mắc kẹt bên trong.

16h, lực lượng chức năng phát hiện thêm 9 thi thể. Những nạn nhân này bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh lầu 3, kế bên phòng VIP 305. Các thi thể lần lượt được đưa ra ngoài.

Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt tại hiện trường để chi viện cho Bình Dương tìm kiếm các nạn nhân nghi còn đang mắc kẹt trong quán karaoke. Cảnh sát sử dụng máy cắt, máy khoan, thiết bị dò tìm... triển khai nhiều mũi tiến sâu vào bên trong quán karaoke để tìm kiếm, đảm bảo không bỏ sót nạn nhân.

32 thi thể lần lượt được đưa ra ngoài.

19h, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 9 thi thể, nâng số người thiệt mạng lên 32 người, trong đó 17 nam, 15 nữ. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An để khám nghiệm tử thi, nhận diện danh tính.

Đến 21h, công tác tìm kiếm nạn nhân đã hoàn tất, các lực lượng rút dần khỏi hiện trường. Tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy là 32 người.

Người nhà quặn lòng ngóng tin trước bệnh viện

Tối 7/9, trước cổng nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An, hàng trăm người túc trực. Họ thấp thỏm, quặn thắt lòng chờ lực lượng chức năng bàn giao thi thể người thân.

Phía góc phải cổng nhà xác, nhóm thanh niên khoảng 15 người túc trực từ sáng, chẳng nói chẳng rằng, tất cả chỉ biết nhìn nhau cố trấn an người đối diện. Thỉnh thoảng, một vài người trong số họ rút điện thoại, nói với người đầu dây "vẫn chưa có thông tin vào nhận".

Giữa hàng trăm người tìm thông tin người thân gặp nạn, chị H. thẫn thờ ngồi bệt xuống vỉa hè. Sau nửa ngày cầu mong phép màu, chị đau buồn khi biết tin thi thể của mẹ vừa được tìm thấy. Mẹ chị là tạp vụ của quán karaoke An Phú.

Người nhà nạn nhân quặn lòng ngóng tin trước bệnh viện.

Đôi mắt thâm quầng vì thức từ đêm qua, mặt tái nhợt, chị không còn sức lực để gọi tên mẹ. Giờ đây, chị chỉ có thể hướng đôi mắt vô hồn đỏ hoe về phía nhà xác, chốc lát lại gục đầu xuống đất, nấc lên những tiếng nghẹn ngào.

"Mẹ tôi năm nay 55 tuổi, một mình nuôi chúng tôi từ ngày ba mất. Dù mắc bệnh tim, mẹ vẫn xin đi làm tạp vụ để đỡ gánh nặng cho con cái. Bình thường, mẹ làm ca 14h đến 2h sáng hôm sau mới về phòng trọ", chị H. kể trong tiếng nấc.

Khuya qua (6/9), vừa nhận được tin vụ cháy, biết là nơi mẹ mình đang làm việc, chị H. cùng chồng tức tốc bế con từ Long An lên Bình Dương tìm mẹ. Cầu mong phép màu sẽ xảy ra, thế nhưng sự thật làm chị quặn lòng.

"Mấy người làm chung mẹ nói là có cô tạp vụ chạy ra ngoài rồi nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Vào nhận xác trong này vẫn không tìm thấy mẹ. Chồng em chia nhau xuống 2 bệnh viện dưới kia. Hồi nãy, chồng báo đã có thông tin thi thể của mẹ rồi", chị H. nói.

Đến 18h, Bình Dương ngớt mưa, đèn đường dần sáng, hàng trăm người vẫn ngồi bệt ở vỉa hè mong ngóng tin người thân. Hầu hết người túc trực là anh em, bạn bè của các nạn nhân trong vụ cháy.

Hàng trăm người túc trực ở cổng bệnh viện chờ nhận thi thể người thân.

Tay nắm chặt chiếc balo chỉ kịp xếp vội vài bộ quần áo, anh Nguyễn Trọng Tuyến nép mình ở một góc vắng trước cổng bệnh viện. Quê ở Hà Nam, trưa nay, khi hay tin chồng của em gái gặp nạn trong vụ cháy, anh tức tốc đặt chuyến bay sớm nhất từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất, rồi đặt xe xuống Bình Dương để kịp vào gặp em rể lần cuối.

"Em tôi đi hát cùng 5 người. Khoảng 21h ngày 6/9, bắt đầu cháy nhưng mọi người ở nhà không biết. Có một người bạn của em tôi đến sau thì thấy cháy, nên gọi về thông báo, nói Thắng mất rồi", anh Tuyến kể.

Karaoke An Phú từng bị công an xử phạt nhiều lần

9h ngày 8/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại quán karaoke An Phú làm 32 người chết. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì họp báo.

Quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, thường trú phường An Phú) làm chủ cơ sở. Quán được thiết kế với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m2, gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng). Quán có 29 phòng hát.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì họp báo.

Hoạt động từ năm 2016 đến nay, quán có đăng ký chứng nhận hộ kinh doanh, đủ điều kiện về an ninh, trật tự, chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, giấy phép kinh doanh karaoke, biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An cho biết, hàng năm Công an TP Thuận An đều tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) với cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Đồng thời, hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC như lập hồ sơ quản lý, phương án chữa cháy cơ sở, huấn luyện cho đội PCCC cơ sở, thực tập phương án chữa cháy theo quy định...

Công an TP Thuận An đã tổ chức kiểm tra hành chính với cơ sở karaoke An Phú 5 lần, ra quyết định xử phạt tổng số tiền 34.750.000 đồng với các vi phạm như hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động 35 nhân viên.

Khi báo cháy, có khách còn kéo nhân viên vào đóng cửa lại

Tại buổi họp báo, khi PV hỏi vì sao lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường từ sớm, nhưng không dập được lửa, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, do vụ cháy xảy ra ở phòng tầng 3, lan rất nhanh, nhiều khách không hợp tác sơ tán.

Theo điều tra ban đầu, ngay từ lúc phát hiện hoả hoạn, nhân viên quán karaoke đã báo cho quản lý và tập trung chữa cháy. Sau đó, nhân viên đi các phòng để báo cho khách đi ra lối thoát hiểm.

Thế nhưng khi lực lượng chữa cháy đến thì hầu hết các phòng chốt cửa phía trong, không thể tiếp cận. Do đó, dù các chiến sĩ đã mặc bảo hộ hiện đại nhất để tiếp cận nhưng cháy quá nhanh, không thể cấp cứu.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

"Khi nhân viên kêu gọi khi vụ cháy xảy ra thì phải chạy ra lối thoát hiểm nhưng một số đóng cửa phòng tiếp tục hát... Nhân viên quản lý cơ sở karaoke đến gõ cửa đề nghị đi ra lối thoát hiểm để tránh nguy hiểm nhưng hầu như không chấp hành. Có phòng còn cố tình kéo tay nhân viên vào trong và đóng cửa lại", ông Quyên nói.

Hầu hết những người nghe nhân viên nhắc nhở và thoát thân bằng cách chạy xuống tầng trệt, chạy ngược lên tầng thượng đều được cứu.

"Nhiều người cố tình ở lại phòng hát hoặc sau đó chạy vào phòng vệ sinh đều tử vong. Khi phá cửa phòng vệ sinh có diện tích rất nhỏ, cảnh sát đã phát hiện nhiều thi thể nằm chồng lên nhau", ông Quyên thông tin.

Sớm khởi tố vụ án hình sự

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho hay đã chỉ đạo sớm khởi tố điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú theo Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời, làm việc với chủ quán karaoke, quản lý, giúp việc, kinh doanh để xác minh quy trình hoạt động của quán karaoke này. Từ việc khám nghiệm hiện trường mới đánh giá được nguyên nhân, trách nhiệm người liên quan.

Tới thời điểm này, có 17 nạn nhân nam, 15 nạn nhân nữ. Đã làm rõ danh tính 17 nạn nhân để nhận tử thi và lo an táng.

Cơ quan chức năng sẽ sớm khởi tố điều tra vụ cháy.

"Một số nạn nhân cháy nặng, cần kiểm tra ADN để gia đình có thể nhận diện được", ông Quyên nói.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, không phải cứ tiếp cận được hiện trường sẽ dễ dàng vào trong hiện trường. Đây là vụ cháy cực kỳ nghiêm trọng. Công tác chữa cháy nhanh nhưng số người thiệt mạng lớn. Từ 3 - 5 phút, lực lượng phòng PCCC đã có mặt, nhưng nhiệt độ cao, khó tiếp cận hiện trường.

"Không phải cứ dập tắt lửa là vào mang xác ra, 4 - 5 người mang đồ bảo hộ, mặt nạ chui vô. Vào trong không mở cửa được rồi 5 - 10 phút phải chạy ra, thay ca mới. Mình đủ đồ bảo hộ mà còn không vô được.

Về cấu trúc của quán karaoke An Phú và các lối thoát hiểm, qua quan sát các phòng xuống tầng trệt cũng như thông tin từ anh em trực tiếp làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, cơ sở có lối thoát hiểm theo hai hướng lên và xuống", ông Mai Hùng Dũng nói.