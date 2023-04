(VTC News) -

Được mệnh danh là "vua của các loại trái cây", sầu riêng là loại quả nhiệt đới rất giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe hơn hẳn các loại trái cây khác. Tại Việt Nam, sầu riêng là loại trái cây rất được yêu thích từ mọi người, đặc biệt là các chị em. Dưới đây là những tác dụng của trái sầu riêng với phụ nữ mà ít người biết.

Tác dụng của sầu riêng với phụ nữ

Hỗ trợ tiêu hoá

Ăn sầu riêng giúp ích rất nhiều cho cơ quan tiêu hoá, đặc biệt là với người bị đau dạ dày. Sầu riêng mùi thơm độc đáo, giúp làm tăng cảm giác thèm ăn. Tuy có vị béo ngậy nhưng chúng khá nhiều chất xơ, có thể giúp thúc đẩy nhu động của đường tiêu hoá và giảm bớt gánh nặng cho dạ dày.

Bổ sung dinh dưỡng

Sầu riêng rất giàu chất bột đường, chất đạm, chất béo, chất xơ, vitamin, chất khoáng cũng như nhiều loại axit amin và các chất dinh dưỡng khác. Nếu ăn điều độ, có thể giúp cơ thể bổ sung một lượng lớn chất dinh dưỡng, giúp nâng cao khả năng miễn dịch.

Tác dụng của sầu riêng với phụ nữ rất tốt.

Dưỡng da

Sầu riêng chứa nhiều loại axit amin và vitamin thiết yếu, trong đó chủ yếu là vitamin B và vitamin C. Vitamin nhóm B có thể cải thiện một số triệu chứng như da sần sùi, thiếu máu, nứt nẻ môi. Trong khi đó, Vitamin C là chất chống oxy hoá, có thể chống lại tác hại của các gốc tự do đối với cơ thể con người, có tác dụng chống lão hoá. Bởi vậy, thường xuyên ăn sầu riêng có thể giúp bạn cải thiện độ đàn hồi của da, làm sáng và đều màu da hơn.

Xua tan hàn khí

Sầu riêng tính nóng, rất thích hợp cho phụ nữ thuộc thể hàn, tác dụng giải cảm rất tốt, đặc biệt rất tốt cho sức khoẻ tử cung. Ngoài ra sầu riêng chứa hàm lượng đường cao, có thể thúc đẩy cơ thể tiết ra chất vui vẻ - dopamine. Ăn sầu riêng trong thời gian hành kinh có thể giúp làm giảm các triệu chứng đau bụng kinh hay cảm lạnh.

Sức khỏe tim mạch

Sầu riêng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chất xơ của nó giúp giảm lượng cholesterol trong máu bằng cách loại bỏ cholesterol LDL (cholesterol xấu) ra khỏi cơ thể và nhanh chóng loại bỏ chúng dưới dạng chất thải trước khi nó có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hệ thống tim mạch dưới dạng tích tụ mảng bám.

Giảm huyết áp

Sầu riêng rất giàu kali, là một phần không thể thiếu trong quá trình cân bằng muối và chất lỏng trong khắp các tế bào của cơ thể. Giúp các mạch máu có thể thư giãn, giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch và nguy cơ phát triển các bệnh như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Chống lão hóa

Sầu riêng có đặc tính chống oxy hóa bắt nguồn từ vitamin và thành phần hóa học hữu cơ.

Ăn sầu riêng có thể thúc đẩy cơ thể bạn loại bỏ các gốc tự do có hại, làm giảm nguy cơ lão hóa sớm và trì hoãn sự xuất hiện của các triệu chứng như nếp nhăn, đốm đồi mồi, thoái hóa điểm vàng, rụng tóc, rụng răng, viêm khớp và bệnh tim

Trên đây là những tác dụng của sầu riêng với phụ nữ. Chị em đừng bỏ qua loại trái cây bổ dưỡng này nhé.

Vân Anh (Tổng hợp)