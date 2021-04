7 công dụng của sầu riêng không phải ai cũng biết

Trong sầu riêng có chứa hàm lượng vitamin C, B, chất xơ, sắt, đồng, kali... cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. Cứ 100g sầu riêng cung cấp khoảng 147kcal năng lượng, chiếm khoảng 7% lượng năng lượng cho các hoạt động của cơ thể mỗi ngày.

Giảm nguy cơ ung thư

Sầu riêng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư vú do nó có thể vô hiệu hóa các gốc tự do gây ung thư – nguyên nhân dẫn đến sự hình thành và phát triển các tế bào ác tính trong cơ thể. Trong một nghiên cứu ống nghiệm, chiết xuất sầu riêng đã ngăn chặn một dòng tế bào ung thư vú lây lan.

Sầu riêng có thể ngăn ngừa bệnh ung thư.

Ngăn ngừa thiếu máu

Sầu riêng là nguồn cung cấp phong phú chất folate. Sự thiếu hụt chất folate có thể gây ra dạng thiếu máu gọi là thiếu máu nguy hại. Chất folate còn được gọi là vitamin B9, rất cần thiết cho việc sản xuất ra các hồng huyết cầu bình thường.

Kiểm soát huyết áp

Lượng kali dồi dào trong sầu riêng có tác dụng bảo vệ các chức năng cơ bắp trong cơ thể bao gồm cả tim mạch, giúp kiểm soát nhịp tim và đảm bảo hoạt động bơm máu hiệu quả. Ngoài ra, sầu riêng cũng chứa lượng natri thấp, đủ an toàn cho những bệnh nhân cao huyết áp.

Chống lão hóa

Mỗi trái sầu riêng chứa đến 80% nhu cầu vitamin C mà cơ thể cần mỗi ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp đẩy lùi các gốc tự do, làm giảm mức độ căng thẳng, nhờ đó quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn.

Tốt cho tuyến giáp

Sầu riêng chứa chất iodine, khả năng giúp tăng cường sức khỏe của tuyến giáp. Bên cạnh đó, chất đồng được tìm thấy ở sầu riêng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa của tuyến giáp, đặc biệt trong việc giúp cơ thể sản xuất và hấp thu hormon.

Làm đẹp da

Lượng vitamin C dồi dào có trong sầu riêng là một nhân tố quan trọng trong việc giúp cơ thể sản xuất collagen - loại protein thiết yếu được tìm thấy ở da, xương, gân, dây chằng và mạch máu. Nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc làm lành vết thương và duy trì làn da khỏe mạnh.

Bổ sung nhiều chất

Trong sầu riêng có chứa đa dạng các chất dinh dưỡng như: đồng và sắt là những chất cần thiết cho sự hình thành và tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh; mangan giúp hỗ trợ cho xương và sức khỏe làn da; kali giúp kiểm soát huyết áp, giữ cho nồng độ natri ở mức độ cho phép và giúp điều hòa nhịp tim; chất phốt phát (axit pholic) có thể ngăn ngừa bệnh tim và hỗ trợ chức năng não.